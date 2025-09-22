برشلونة يُحدد 3 بدائل لنجمه ليفاندوفسكي

- حدد نادي برشلونة ثلاثة بدائل لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، الذي يُتوقع أن يغادر الفريق بنهاية عقده في 2026، وذلك بعد موافقة المدرب هانسي فليك للحفاظ على تنافسية الفريق. - المرشح الأول هو الكاميروني إيتا إيونغ من ليفانتي، الذي يتميز بسرعة وأسلوب لعب مشابه لليفاندوفسكي، بينما المرشح الثاني هو الإيطالي فرانشيسكو كاماردا، المعروف بمهاراته ومرونته. - المرشح الثالث هو العاجي كريم كوناتي من سالزبورغ، الذي يتمتع بخصائص تؤهله لخلافة ليفاندوفسكي، رغم إصابته السابقة في الرباط الصليبي.

حدّدت إدارة نادي برشلونة الإسباني ثلاثة بدائل، من أجل خلافة النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، الذي تُشير جميع التقارير في وسائل الإعلام العالمية إلى أنه يعيش موسمه الأخير مع الفريق الكتالوني، خاصة أن عقده سينتهي في صيف 2026.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، الأحد، أن برشلونة لا يريد المخاطرة نهائياً، والدخول في مسلسل تجديد عقد روبرت ليفاندوفسكي، بعدما قامت إدارة الفريق الكتالوني بوضع ثلاثة بدائل، عقب أخذ الموافقة من المدرب الألماني، هانسي فليك، الذي يرغب في الحفاظ على تنافسية كتيبته، سواء في البطولات المحلية أو القارية.

وأوضحت أن المرشح الأول لخلافة ليفاندوفسكي، هو نجم ليفانتي، الكاميروني إيتا إيونغ (21 عاماً)، الذي رحل عن فياريال مقابل ثلاثة ملايين يورو، لكن فريق "الغواصات الصفراء" يملك حق إعادة الشراء، إلا أن برشلونة سيتدخل، ويحاول خطف المهاجم السريع، الذي يشبه في طريقة لعبه الهدّاف البولندي، ولن تكلف صفقته خزائن الفريق الكتالوني الكثير من الأموال.

وأما المرشح الثاني، فهو الإيطالي فرانشيسكو كاماردا (17 عاماً)، الذي رحل عن ميلان إلى ليتشي، على سبيل الإعارة، ويعتبر من المواهب الصاعدة، وتبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو، ويتميز بفنيات رائعة ومرونة عالية، وقدرة على التواصل مع زملائه في الفريق، وهي صفات تناسب برشلونة، الذي يبحث عن مهاجم يشبه النجم البولندي.

ويتبقى المرشح الثالث، وهو العاجي كريم كوناتي (21 عاماً)، الذي يلعب حالياً في صفوف سالزبورغ النمساوي، وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، لكن برشلونة لن يتحرك إلا بعد خضوع المهاجم لفحص طبي شامل، خاصة أنه عانى إصابة في الرباط الصليبي، لكنه يتمتع بجميع الخصائص، التي تؤهله لخلافة ليفاندوفسكي.