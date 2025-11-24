برشلونة يواصل مطاردة مدافع برازيلي لتعزيز خطه الخلفي

- يراقب نادي برشلونة المدافع البرازيلي موريلو من نوتنغهام فورست، الذي يُعتبر من الأسماء الصاعدة في الدوري الإنجليزي، رغم مركز فريقه المتأخر. - موريلو، الذي خاض 87 مباراة وسجل 3 أهداف، يجذب اهتمام أندية كبرى مثل برشلونة وأرسنال وتشلسي، خاصة مع غموض مستقبل أراوخو وتذبذب مستوى كريستنسن. - التعاقد مع موريلو معقد بسبب عقده مع نوتنغهام حتى 2029، مما يمنح النادي الإنجليزي ميزة قوية في المفاوضات.

يُبقي نادي برشلونة عينه مفتوحة على لاعب نادي نوتنغهام فورست، المدافع البرازيلي موريلو (23 عاماً)، والذي بات أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، رغم احتلال فريقه المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. ويخوض المدافع الشاب موسمه الثالث مع الفريق، وقد خاض حتى الآن 87 مباراة رسمية سجل فيها ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ما جعله هدفاً لعدد من كبار أوروبا.

وكشف موقع فيغاخيس الإسباني، اليوم الاثنين، أن المدافع البرازيلي موريلو أصبح ضمن قائمة أولويات أندية برشلونة وأرسنال وتشلسي، إذ ترى هذه الأندية أن اللاعب يملك المواصفات المثالية لدعم الخط الخلفي، ويولي النادي الكتالوني أهمية كبيرة لهذه الصفقة، خاصة في ظل الغموض، الذي يحيط بمستقبل المدافع الأوروغوياني، رونالد أراوخو (26 عاماً) وعدم استقرار مستوى المدافع الدنماركي، أندرياس كريستنسن (29 عاماً).

ويعتمد الاهتمام المتزايد بالمدافع البرازيلي موريلو على امتلاكه قدرات بدنية قوية، إلى جانب موهبة تقنية واضحة تجعل منه نموذجاً للمدافع العصري القادر على إخراج الكرة بسلاسة، والتمركز بذكاء، والتدخل بقوة عند الحاجة. ويشير التقرير إلى أن النادي الكتالوني يعتبره حجر الأساس المحتمل لدفاعه في المستقبل، خصوصاً مع تصاعد الاهتمام الخارجي بنجمه الأوروغوياني، رونالد أراوخو، وتذبذب أداء الدنماركي أندرياس كريستنسن، في المواسم الماضية.

وتبقى معركة التعاقد مع المدافع البرازيلي موريلو معقّدة بالنسبة لبرشلونة، إذ يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى يونيو/ حزيران 2029 مع نوتنغهام فورست، ما يمنح النادي الإنكليزي أفضلية قوية في التفاوض، كما أن اللاعب كلّف خزينة النادي 12 مليون يورو فقط، عند التعاقد معه عام 2023، وهو ما يرجّح أن تطلب الإدارة مبلغاً كبيراً، حال موافقتها على رحيله، في الصيف المقبل.