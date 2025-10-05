برشلونة يواصل السقوط: كوارث دفاعية وحلول غائبة بإصابة يامال

- شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان هزيمة برشلونة برباعية أمام إشبيلية، مما أبرز الأزمة الدفاعية الحادة للفريق الكتالوني، خاصة في التمركز والانضباط، مع غياب الحلول الهجومية بسبب إصابة لامين يامال. - أليكسيس سانشيز، لاعب إشبيلية وبرشلونة السابق، افتتح التسجيل من ركلة جزاء، ليصبح ثاني أكبر لاعب يسجل ضد برشلونة في الدوري الإسباني في القرن الحادي والعشرين، مما أثار الجدل بسبب احتفاله أمام جماهير فريقه السابق. - كشفت المباراة عن هشاشة دفاع برشلونة وصعوبة التعامل مع الهجمات المرتدة، مما يستدعي تصحيح الأخطاء قبل المباريات المقبلة، في ظل غياب يامال الذي سيغيب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

شهد ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد، سقوط برشلونة برباعية مذلة أمام إشبيلية (1-4) في الجولة الثامنة من منافسات "الليغا" الإسبانية، والتي جاءت بعد خسارته الأخيرة أمام باريس سان جيرمان (1-2)، في دوري أبطال أوروبا، في مباراة عكست الأزمة الدفاعية الحادة التي يعانيها الفريق الكتالوني، خاصة على مستوى التمركز والانضباط الدفاعي، وغياب الحلول، بعد إصابة الموهبة لامين يامال.

وافتتح نجم إشبيلية ولاعب برشلونة السابق، أليكسيس سانشيز، التسجيل في مرمى فريقه السابق، مستغلاً ركلة جزاء سبَّبها المدافع رونالد أراوخو، ولم يتردد سانشيز في الاحتفال سريعاً أمام جماهير الفريق الأندلسي، في لقطة أثارت الكثير من الجدل، كون اللاعب حمل قميص النادي الكتالوني، في وقت سابق.

وبحسب إحصائيات شبكة أوبتا، فإن سانشيز (36 عاماً و290 يوماً) يُعد ثاني أكبر لاعب يسجّل ركلات جزاء ضد برشلونة في الدوري الإسباني، خلال القرن الحادي والعشرين، بعد خوسيه لويس موراليس مع ليفانتي (38 عاماً و31 يوماً)، في أغسطس/ آب من هذا الموسم، فيما أصبح إسحاق روميرو أول لاعب من إشبيلية يسجل هدفاً، ويحصل على ركلة جزاء ضد برشلونة في الدوري الإسباني، منذ موسم 2003-2004.

وكشفت رباعية إشبيلية عن هشاشة دفاع برشلونة، مع استمرار الفوضى في التمركز، وصعوبة التعامل مع الهجمات المنظمة، خصوصاً المرتدة منها، وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى تصحيح الأخطاء قبل المباريات المقبلة.

وأكدت الخسارة أن برشلونة لا يزال يعاني على المستوى الدفاعي، لذا يستغل لاعبو الفرق المنافسة أي فرصة لإظهار كفاءتهم، واستغلال نقاط ضعف العملاق الكتالوني، في الوقت الذي غابت فيه الحلول الهجومية لعدم مشاركة يامال، إذ أعلن فريقه، في وقت سابق، أنه يعاني مجدداً آلام الحوض، مشيراً إلى أن اللاعب سيغيب مدة تراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.