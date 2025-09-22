برشلونة يواجه غرامة بعد اقتحام مشجع الملعب حاملاً علم فلسطين

- اقتحم مشجع أرضية ملعب برشلونة حاملاً علم فلسطين خلال مباراة ضد خيتافي، مما أدى إلى تسجيل الحادث في محضر المباراة دون تأثير على سيرها. - من المتوقع أن تُصنف لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الحادث كحادث خفيف، مما قد يترتب عليه غرامة مالية بسيطة تصل إلى 602 يورو كحد أقصى. - في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، قد تُخفض الغرامة إلى 301 يورو، بينما إذا اعتُبرت جسيمة، قد تصل الغرامة إلى 3006 يوروهات أو إغلاق المنشآت.

سيتعرّض نادي برشلونة لعقوبة مالية بسيطة، بعد أن اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب حاملاً علم فلسطين، خلال مباراة الفريق أمام خيتافي، أمس الأحد. وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الاثنين، فبما أن الحادث لم يؤثر بمجريات المباراة، فمن المتوقع أن تعتبر المخالفة خفيفة، وتصل الغرامة القصوى إلى 602 يورو.

وسجل الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسا، في محضر المباراة، عقب اللقاء: "في الدقيقة 62، اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب حاملاً علم فلسطين، دون أن يتدخل في سير المباراة، وذلك عند تسجيل الفريق المضيف هدفاً، وجرى إخراجه بواسطة الأمن دون أي حادث آخر".

وبحسب محضر الحكم، ونظراً لعدم تأثير الحادث في سير المباراة، فمن المرجح أن تصنفه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حادثاً خفيفاً، ويعاقب برشلونة بغرامة تصل إلى 602 يورو حداً أقصى، وفق المادة 132 من القانون الانضباطي للاتحاد الإسباني. وفي حال كانت المخالفة للمرة الأولى، قد تُخفض الغرامة إلى 301 يورو.

أما إذا اعتُبرت المخالفة جسيمة، فقد تصل الغرامة إلى 3006 يوروهات وفق المادة 90، التي تنص على أن الأندية التي تتجاوز واجبات تنظيم المباريات قد تُعاقب بغرامة تتراوح بين 602 و3006 يوروهات، أو حتى بإغلاق منشآتها من مباراة إلى ثلاث مباريات، حسب خطورة الحادث. كما يمكن للجنة، اعتبار الحادث إخلالاً بالنظام العام للمباراة من النوع الخفيف وفق المادة 117، حيث تصل الغرامة أيضاً بحدها الأقصى إلى 602 يورو.