برشلونة يواجه خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال السلة

يواجه نادي برشلونة الإسباني خطر الإقصاء المبكر والخروج من مرحلة الدوري في منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة السلة لموسم 2025-2026، مع الوصول إلى الجولة الـ32، وذلك بسبب احتلاله مركزاً متأخراً وبعيداً عن المراكز الستة الأولى المؤهلة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي.

ويحتل نادي برشلونة حالياً المركز العاشر، آخر المراكز المؤهلة إلى الملحق بعد تحقيقه 18 فوزاً مقابل 14 خسارة، ولكنه يواجه منافسة كبيرة من أصحاب المراكز من الـ11 إلى الـ14، التي من الممكن أن تُخرج النادي الكتالوني من المركز العاشر وتجعله يحتل مركزاً من الـ11 إلى الـ20 في الترتيب، وبالتالي يخرج من مرحلة الدوري لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وأمام نادي برشلونة ست مباريات فقط من أجل محاولة تثبيت حضور برشلونة في المراكز (من السابع إلى العاشر) للتأهل إلى الملحق التأهيلي (بلاي إن)، أو التقدم إلى المركز السادس وضمان التأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي. ويحتاج النادي الكتالوني لتحقيق ثلاثة انتصارات على الأقل من المباريات الست الأخيرة، بغية ضمان التأهل من واحد من المسارين على الأقل وتجنب الخروج المُبكر المدوي.

ويتصدر نادي فنربخشة التركي الترتيب العام برصيد 23 فوزاً، وخلفه أولمبياكوس اليوناني برصيد 22 فوزاً، ثم هابويل بـ20 فوزاً، وريال مدريد رابعاً برصيد 20 فوزاً، وفالنسيا باسكت الإسباني في المركز الخامس برصيد 20 فوزاً، وزالغيريس كاوناس في المركز السادس برصيد 18 فوزاً.

في المقابل، يحتل نادي موناكو الفرنسي المركز السابع، وباناثينايكوس اليوناني المركز الثامن، والنجم الأحمر الصربي في المركز التاسع، وبرشلونة في المركز العاشر، وعليه لن تكون مهمة النادي الكتالوني سهلة للتأهل إن كان إلى الملحق المؤهل أو بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، ويحتاج لتحقيق نتائج جيدة في الجولات المقبلة من أجل تحقيق الهدف وتجنب الإقصاء المبكر.