برشلونة يواجه تمرد نجمه درو فرنانديز بهذه العقوبة

- درو فرنانديز، لاعب وسط برشلونة الشاب، يرغب في مغادرة النادي خلال الميركاتو الشتوي، مع اهتمام باريس سان جيرمان بتفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ ستة ملايين يورو، وسط منافسة من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند. - مدرب برشلونة، هانسي فليك، أبدى استياءه من وضع فرنانديز، مشيراً إلى أنه سيتحدث عن الأمر لاحقاً، بينما تسعى إدارة النادي لزيادة قيمة الشرط الجزائي لتحقيق مكاسب مالية أفضل. - فرنانديز مُنع من المشاركة في التدريبات الجماعية ويتمرن بمفرده، بينما تدرس إدارة برشلونة رفع الشرط الجزائي إلى عشرة ملايين يورو لتعزيز موقفها المالي.

تُسبّب قضية النجم الشاب، درو فرنانديز (18 عاماً)، توتراً في نادي برشلونة الإسباني، رغم مشاركته المحدودة مع الفريق الأول هذا الموسم (5 مباريات في جميع المسابقات)، إذ يرغب لاعب الوسط الإسباني في مغادرة النادي الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وتشير التقارير إلى أنّه قريبٌ من التوقيع مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يعمل على تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده، والذي يُقدر بستة ملايين يورو، بيد أنّ الأخير ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضمّه إلى صفوفه.

وأفاد موقع "آر إم سي" الفرنسي، أمس الثلاثاء، بأنّ ملف درو فرناديز، أثار استياءً شديداً لدى مدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك، الذي اشتكى منه سرّاً في غرفة الملابس، وعلناً حين قال الأسبوع الماضي: "سأتحدث عندما ينتهي الأمر، وليس الآن. في الحقيقة، لا أريد الإجابة، ولكن كوني المدرب فأنا أساعد اللاعبين على التطور واكتساب الثقة. أعلم أن لديهم من يدعمهم، وشبكات دعمهم... لهذا السبب أفضّل الانتظار حتى ينتهي الأمر. سأجيب حينها، وليس الآن". وتُحاول إدارة النادي رفع قيمة انتقاله، وتحقيق مكاسب مالية أفضل أمام إصرار اللاعب على الرحيل وتمسكه بموقفه.

واستبعد اللاعب الشاب، من المشاركة في الصورة الرسمية لنادي برشلونة التي التُقطت يوم الاثنين، رغم أنّ بعض الأسماء المرشحة للرحيل شاركت فيها، مثل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن. ووفقاً لعدة وسائل إعلام إسبانية وصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن لاعب الوسط الشاب مُنع من المشاركة في التدريبات الجماعية ويتدرب حالياً بمفرده.

غير أنّ برشلونة لم يتخلَّ عن فكرة تحقيق مكسب أفضل من رحيل درو فرنانديز، إذ يتردد أنّ النادي عازم على رفع قيمة الشرط الجزائي في الصفقة إلى ما يزيد عن ستة ملايين يورو، وقد يصل المبلغ إلى عشرة ملايين يورو، مع وجود منافسة قوية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، وهما الناديان الآخران المهتمان باللاعب. وتدرس إدارة "البلوغرانا" جدوى هذه المزايدة التي من شأنها أن توفر للنادي دعماً مالياً.