برشلونة يواجه أزمة مالية خانقة بسبب ديون التعاقدات الضخمة

قدّم نادي برشلونة حساباته أمام الجمعية العمومية للأعضاء من أجل المصادقة على إغلاق السنة المالية السابقة والموافقة على ميزانية الموسم المقبل، في جلسة هيمنت عليها الملفات الاقتصادية المعقدة، وكان أحد أكثر الجوانب حساسية في التقرير يتعلق بالديون المستحقة على النادي الكتالوني تجاه أندية أخرى، نتيجة التعاقدات التي أبرمها خلال السنوات الأخيرة، مقابل صفقات لم تُسدّد قيمتها بالكامل بعد.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الأحد، أن إجمالي ديون نادي برشلونة المتعلقة بالتعاقدات الضخمة التي أبرمها الفريق بقيادة الرئيس خوان لابورتا في السنوات القليلة الماضية يبلغ 159 مليون يورو، من بينها 140 مليون يورو يجب سدادها على المدى القصير، أي خلال الموسم الجاري، وللمقارنة، كان النادي قد دفع في الموسم المنصرم سوى 45 مليون يورو فقط في هذا البند، ما يُبرز الارتفاع الكبير في التزاماته الحالية مقارنة بالعام السابق.

وأضافت الصحيفة أن الأرقام تثير الانتباه نظراً لضخامة المبالغ وتوقيت الصفقات، ففي صيف 2022، أنفق برشلونة قيمة 150 مليون يورو للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، والفرنسي جول كوندي، لكن بعد مرور ثلاث سنوات، لم تسدد إدارة فريق البلاوغرانا سوى أقل من نصف المبلغ، إذ ما زالت تدين بقيمة 77 مليون يورو: 42 لفريق ليدز يونايتد، و25 لنادي إشبيلية، و10 لبايرن ميونخ، أما الإسباني داني أولمو، الذي انضم في صيف 2024، فيتوجب على برشلونة دفع قيمة 18 مليون يورو لفريقه السابق لايبزيغ الألماني هذا العام.

ومن الحالات اللافتة أيضاً صفقة المهاجم البرازيلي الشاب فيتور روكي، الذي تعاقد معه برشلونة في عام 2023 قادماً من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو، لكنه باعه بعد عام واحد إلى بالميراس مقابل 25 مليون يورو مع احتفاظه بنسبة من حقوقه المستقبلية، ومع ذلك، ما زال برشلونة مديناً للنادي البرازيلي بمبلغ 17 مليون يورو، وهو رقم كبير بالنظر إلى رحيل اللاعب بالفعل عن تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك.

وسيكون على برشلونة بذل جهد مالي كبير لتغطية هذه الالتزامات، خصوصاً أن إيرادات سبوتيفاي كامب نو لا تزال دون المتوقع، بسبب استمرار لعب رفاق الموهبة الإسباني لامين يامال خارج الملعب خلال فترة إعادة التهيئة، ما أدى إلى تراجع ملموس في العائدات، وفي ظل هذا الوضع، فإن الديون قصيرة الأجل البالغة 140 مليون يورو تكاد تكون ثلاثة أضعاف ما سُجل في السنة الماضية، حين بلغت 45 مليون يورو فقط، ما يعكس حجم التحدي المالي الذي ينتظر إدارة لابورتا.