برشلونة يهزم ريال مدريد ويحصد السوبر الإسباني في كلاسيكو مثير

- توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت في جدة، حيث شهدت المباراة تألق بيدري ولامين يامال وسيطرة برشلونة على الكرة بنسبة 75% في الشوط الأول. - شهدت المباراة تسجيل ثلاثة أهداف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، حيث تعادل ريال مدريد عبر فينيسيوس جونيور، قبل أن يعيد ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة، ثم تعادل غونزالو غارسيا للملكي. - حسم رافينيا اللقاء لصالح برشلونة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 73، ليحقق النادي الكتالوني لقبه السادس عشر في تاريخ البطولة.

توج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، بعد انتصار على غريمه التقليدي ريال مدريد، 3-2، مساء الأحد، في النهائي الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وجاء تأهل البرسا للمباراة النهائية، عقب الفوز على أثلتيك بلباو بخماسية نظيفة، بينما حجز الملكي مقعده في النهائي بتجاوزه عقبة أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1. وتعد هذه النسخة السادسة من كأس السوبر الإسباني في السعودية، حقق منها ريال مدريد 3 ألقاب، ومثلها للنادي الكتالوني.

وشهد الشوط الأول تفوقاً واضحاً لبرشلونة من حيث الاستحواذ والأداء، إذ فرض سيطرته على الكرة منذ الدقائق الأولى بنسبة استحواذ وصلت إلى أكثر من 75%. وتألق بيدري ولامين يامال في التحركات وصناعة الخطورة، وكان الأخير مصدر إزعاج دائم لدفاع مدريد. وافتتح البرسا التسجيل عبر البرازيلي رافينيا، بعد ضغط متواصل وفرص متكررة، ومن هجمة مرتدة. وعاش الكلاسيكو واحدة من أكثر لحظاته جنوناً، بعدما شهد الوقت بدل الضائع للشوط الأول، تسجيل ثلاثة أهداف خلال ثماني دقائق، رغم أن الحكم كان قد احتسب ثلاث دقائق فقط.

وعدل ريال مدريد النتيجة في الدقيقة 47، عبر البرازيلي فينيسيوس جونيور، قبل أن يُعيد البولندي روبرت ليفاندوفسكي التقدم لبرشلونة سريعاً عند الدقيقة 49، لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ عاد غونزالو غارسيا ليُدرك التعادل مجدداً للملكي في الدقيقة 51، لتشتعل الأجواء وتبلغ المباراة ذروة التوتر والدراما في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وشهدت الحصة الثانية سجالاً هجومياً مفتوحاً بين برشلونة وريال مدريد، حيث تبادل الطرفان الفرص والضغط بوتيرة عالية. وبينما بدا اللقاء متجهاً إلى التعادل، نجح رافينيا في حسم اللقاء لصالح النادي الكتالوني، بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عند الدقيقة 73، مهدياً البرسا اللقب 16 في تاريخه.