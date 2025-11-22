برشلونة يهزم بلباو ليلة العودة إلى كامب نو وهتاف ميسي

- برشلونة يستعرض قوته الهجومية بفوز ساحق على أثلتيك بلباو 4-0 في كامب نو، حيث افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكرًا، مما أظهر تفوق الفريق الكتالوني في الجولة 13 من الدوري الإسباني. - جماهير برشلونة تحتفل بعودة الفريق إلى ملعب كامب نو وتستذكر أسطورتها ليونيل ميسي، الذي ترك إرثًا كبيرًا في تاريخ النادي، مما يعكس ارتباط الجماهير العميق بالنجم الأرجنتيني. - طرد لاعب بلباو أوهيان سانسيت يعزز سيطرة برشلونة، حيث أضاف الفريق هدفين في الشوط الثاني، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في صراعه مع ريال مدريد على لقب "الليغا".

استعرض نادي برشلونة قوته الهجومية الضاربة، بعدما استطاع تحقيق الانتصار على ضيفه أثلتيك بلباو، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، اليوم السبت، في ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي أول مواجهة على ملعب كامب نو بعد افتتاحه رسمياً، قامت إدارة نادي برشلونة بتنظيم احتفال بسيط، قبل انطلاق اللقاء ضد أثلتيك بلباو، الذي ظهرت معاناته مباشرة، بعدما استطاع النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، عقب تسديدة بقدمه اليسرى، فشل حارس المرمى بالتصدي لها.

ولكن جماهير برشلونة لم تنسَ نهائياً أسطورتها، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قامت بالاحتفال بعودتها إلى ملعب كامب نو مرة أخرى، عبر الهتاف باسم قائد نادي إنتر ميامي الأميركي، الذي حفر اسمه في تاريخ الفريق الكتالوني، بفضل إرثه الكبير الذي تركه، من خلال مساهمته بحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، خلال مسيرته مع بطل "الليغا"، قبل رحيله في صيف 2021.

Minuto 🔟 de partido y el Camp Nou clama “Messi, Messi, Messi” .

🐐🇦🇷👑 pic.twitter.com/d9ZX2b2wnp — Veronica Brunati (@verobrunati) November 22, 2025

وحاول بلباو تسجيل هدف التعادل، لكن كتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، استطاعت امتصاص حماس الفريق الضيف، بعدما اعتمدت على تحركات نجمها الشاب، لامين يامال، الذي قدم كرة على طبق من ذهب إلى زميله فيران توريس، الذي تولى مهمة تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة في الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الكبير على ضيفه أثلتيك بلباو، الذي تلقى ضربة موجعة للغاية، بعد طرد لاعبه أوهيان سانسيت، الذي قام بعرقلة منافسه فيرمين لوبيز، من خلال ضربه، ليكمل الفريق الضيف اللقاء بعشرة لاعبين فقط، فيما سيطرت كتيبة المدرب هانسي فليك على ما حدث، بإضافة الهدف الثالث والرابع، اللذين منحا رفاق الموهبة لامين يامال ثلاث نقاط ثمينة للغاية، في رحلة الصراع مع غريمهم التاريخي ريال مدريد على لقب "الليغا" في الموسم الحالي.