برشلونة ينفرد برقم خاص في الدوريات الكبرى

ينفرد برشلونة الإسباني برقم خاص، بما أنه الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الكبرى، الذي لم يستقبل أي هدف في الشوط الثاني من أي مباراة على أرضه في الدوري، خلال هذا الموسم، واستقبلت شباك برشلونة لحدّ الآن خمسة أهداف فقط في ملعب كامب نو في الدوري الإسباني، جميعها في الشوط الأول، بحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الاثنين، بينما نجح الفريق في الدفاع عن مرماه خلال الشوط الثاني من المباريات التي خاضها أمام جماهيره.

ووفقاً لبيانات موقع أوبتا المختص في الإحصاء، يأتي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي في المرتبة الثانية، بعد أن استقبل هدفين على ملعب حديقة الأمراء في الدوري الفرنسي في الشوط الثاني. وتلي باريس سان جيرمان ستة فرق أخرى من مختلف الدوريات، استقبلت شباك كل فريق منها ثلاثة أهداف في الشوط الثاني على ميدانه، وهي أندية: فريبورغ الألماني وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد من إسبانيا ولانس ولوهافر وبريست من فرنسا.

واستعاد برشلونة صدارة الترتيب الإسباني، متقدماً بنقطة وحيدة عن ريال مدريد، وقد تحسّن أداء الفريق دفاعياً في المباريات الأخيرة، رغم بعض الهزّات نتيجة الغيابات التي طاولته والأخطاء الفردية التي أعاقت الفريق، خاصة في المباريات بعيداً عن ميدانه، مثل خسارته بنتيجة (4ـ0) أمام أتلتيكو مدريد في كأس إسبانيا، وهي مباراة كشفت أن دفاع النادي الكتالوني لم يكن مستعداً بالشكل المطلوب للتعامل مع منافس قوي بحجم أتلتيكو.