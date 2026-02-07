برشلونة ينسحب رسمياً من مشروع السوبر ليغ ببيان رسمي

- أعلن نادي برشلونة انسحابه الرسمي من مشروع دوري السوبر ليغ الأوروبي، الذي كان أحد مؤسسيه مع ريال مدريد، بعد انسحاب تدريجي للأندية المؤسسة الأخرى. - جاء هذا القرار بعد حكم محكمة الاستئناف في مدريد الذي أكد إساءة استخدام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للسلطة بمنع إنشاء المنافسة البديلة لدوري الأبطال. - رغم الضغوط الكبيرة، لم يُبصر المشروع النور، تاركاً ريال مدريد وحيداً في السعي لإنقاذ كرة القدم الأوروبية، بينما يسعى برشلونة لإعادة العلاقات مع "يويفا".

أعلن نادي برشلونة الإسباني انسحابه من مشروع دوري السوبر ليغ الأوروبي، الذي كان أحد أبرز مؤسسيه مع نادي ريال مدريد الإسباني خلال السنوات الماضية، والذي لم يُبصر النور بسبب انسحاب الأندية التي حاولت تأسيسه تدريجياً، وصولاً إلى انسحاب كل من النادي الملكي والنادي الكتالوني.

وأكد نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، السبت، انسحابه رسمياً من مشروع بطولة دوري السوبر ليغ الأوروبي، وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي له: "يودّ نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه أبلغ رسمياً اليوم شركة بطولة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية بانسحابه رسمياً من مشروع دوري السوبر الأوروبي".

ويُعد هذا الإعلان تطوراً جديداً في هذا الملف، بعد أشهر عدّة من قرار محكمة الاستئناف في مدريد الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أساء استخدام السلطة بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021، وكان رئيس برشلونة، خوان لابورتا، قال في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2025 إنّ النادي الكتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مبتعداً عن المشروع الذي أطلقه 12 نادياً في عام 2021 قبل أن ينهار سريعاً تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.

ولم تُبصر بطولة السوبر ليغ النور رغم العمل الكبير على المشروع والضغط على يويفا، إذ انسحب عدد كبير من الأندية تدريجياً خلال السنوات الأخيرة بعد أن كانت وافقت على الانضمام للمشروع، لكن عملاقَي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لم يفعلا ذلك، ليجد الأخير الآن نفسه وحيداً في هذه المعركة التي يعتبرها أساسية من أجل إنقاذ كرة القدم الأوروبية.