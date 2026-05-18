برشلونة يكسب جولة في قضية نيغريرا ويقلب الطاولة

18 مايو 2026
لابورتا وبيريز في ملعب سانتياغو برنابيو في 26 أكتوبر 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
تعتبر سلطات الضرائب الإسبانية أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المدفوعات التي قدمها نادي برشلونة إلى خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا كانت تهدف إلى رشوة الحكام أو التأثير على نتائج المباريات. وتُثير القصة المتعارف عليها بقضية "نيغريرا"، جدلاً واسعاً منذ سنوات، بما أن إدارة ريال مدريد الإسباني تعتبر أن النادي الكتالوني استفاد من دعم الحكم السابق نيغريرا من أجل مساعدة الفريق على حصد الانتصارات في الدوري الإسباني.  

وفي تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يوم الاثنين، أقرت هيئة التفتيش الإقليمية في كتالونيا بدفع مبالغ تتجاوز 7.5 ملايين يورو بين عامَي 2001 و2018، لكنها أوضحت أنه لا يوجد دليل يثبت "الاتجار بالمعلومات السرية"، أو التأثير على تعيينات الحكام، أو التدخل المباشر في نتائج المباريات، كما أكد التقرير أنه لم يجرِ رصد أي مدفوعات للحكام على الرغم من تحليل المعاملات المصرفية المتعلقة بالقضية.

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوان لابورتا رئيس برشلونة في ملعب برنابيو (Getty)
ريال مدريد يُصعّد لهجته ضد برشلونة مجدداً بسبب قضية نيغريرا

ويقدم التقرير دعماً كبيراً لفريق برشلونة، الذي أكد منذ البداية أن هذه المدفوعات كانت مقابل خدمات استشارية وتقارير فنية حول التحكيم. وذكر المفتشون كذلك أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن نيغريرا كان قادراً على التأثير على نتائج المباريات، مشيرين إلى أنه لم يُحكّم أي مباراة خلال الفترة المذكورة. في حين أن هذا الاستنتاج يضعف نظرية الفساد الرياضي، إلّا أن الإجراءات القانونية لا تزال مفتوحة في إسبانيا، إذ يواصل القضاة تحقيقاتهم في الطبيعة الدقيقة للخدمات المقدمة ومبرّرات المدفوعات التي جرى سدادها. وبسبب هذه القضية توترت العلاقة بين برشلونة وريال مدريد، خاصة بعد تصريحات إدارة النادي الملكي، وهو ما سبب بروداً في علاقة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، ونظيره في ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

