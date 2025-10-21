- برشلونة يوجه رسالة قوية لريال مدريد قبل الكلاسيكو بفوز كاسح 6-1 على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، بقيادة الشاب فرمين لوبيز الذي سجل هاتريك مذهل. - فرمين لوبيز، البالغ من العمر 22 عامًا، يبرز كنجم المباراة بعد اختياره من قبل المدرب هانسي فليك ليشغل مركز صانع الألعاب، مؤكدًا جهوزية برشلونة للمواجهة الكبرى. - رغم معاناة برشلونة أمام جيرونا، تألق فرمين لوبيز يعيد الأمل لجماهير الفريق، حيث سجل ثلاثية رائعة، بينما أضاف ماركوس راشفورد ثنائية ولامين يامال هدفًا من ركلة جزاء.

وجّه برشلونة رسالة قوية لغريمه التقليدي ريال مدريد قبل أيام من الكلاسيكو المرتقب، يوم الأحد المقبل، بعدما حقق فوزاً كاسحاً على أولمبياكوس اليوناني، بنتيجة 6-1، في دوري أبطال أوروبا.

وأظهر الفريق الكتالوني أداءً هجومياً مبهراً بقيادة الشاب فرمين لوبيز (22 عاماً)، الذي خطف الأضواء بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، مؤكداً جهوزية البارسا للموقعة الكبرى في قمة الكرة الإسبانية. واختار المدرب هانسي فليك، فرمين لوبيز ليشغل مركز صانع الألعاب في مواجهة أولمبياكوس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ليتحوّل اللاعب إلى النجم الأبرز.

فبعد المعاناة التي عاشها الفريق الكتالوني أمام جيرونا في مباراة الدوري الأخيرة، يوم السبت الماضي (انتهت 2-1 لبرشلونة)، ورغم المقاومة القوية التي أظهرها أولمبياكوس في البداية، فإن جماهير برشلونة على مدرجات مونتجويك تنفست الصعداء هذه المرة بفضل تألق فرمين، إذ افتتح اللاعب التسجيل مبكراً في الدقيقة السابعة، وبعد ذلك، واصل تألقه مؤكداً أنه الدواء الذي احتاجه برشلونة لإنعاش خطه الهجومي، إذ عاد ليسجّل الهدف الثاني له ولفريقه، موقّعاً بذلك على ثالث ثنائية له هذا الموسم.

لكن العرض المذهل لم يتوقف هنا، فمع سيطرة برشلونة المطلقة على مجريات اللعب في الشوط الثاني، قرّر فرمين أن يضع اللمسة الأخيرة على ليلته التاريخية بتسجيل "هاتريك" شخصي، عندما تلقى تمريرة متقنة من البديل روني بردغجي، في الوقت الذي شهد اللقاء مواصلة الإنكليزي ماركوس راشفود لمشوار التألق بتسجيله لثنائية، فيما أحرز لامين يامال هدفاً من ركلة جزاء.