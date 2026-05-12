برشلونة يكافئ فليك بعد التتويجات: رحلة مستمرة بطموحات المجد الأوروبي

أكد مدرب برشلونة الألماني، هانسي فليك (61 عاماً)، توصّله إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي الكتالوني، معرباً عن سعادته بالاستمرار في منصبه، بعد قيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم من جديد. وأوضح فليك، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الثلاثاء، أن العقد الجديد سيمتد حتى صيف عام 2028، بعد فترة ناجحة حصد خلالها خمسة ألقاب في موسمين فقط، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت بعض الترتيبات المتعلقة بمستقبله. وأضاف أيضاً: "خلال الأيام الأخيرة كان عليّ إنجاز عدة أمور. أنا سعيد جداً، وهذا يمنحني الثقة لمواصلة العمل لعام أو عامين إضافيين". وأضاف: "أعتقد أن كثيراً من المدربين يكونون سعداء بتوقيع عقد يمتد لثلاث أو أربع سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد أن يكون العقد محدد المدة. سنستمر حتى 2028، وإذا سارت الأمور بشكل جيد، سنقرر بعدها إمكانية الاستمرار لموسم إضافي".

ويأتي تجديد عقد فليك بعد فترة مليئة بالنجاحات، إذ توّج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني مرتين، إضافة إلى لقب كأس الملك مرة واحدة. ويتطلع المدرب الألماني في الموسم المقبل إلى إضافة لقب دوري أبطال أوروبا إلى سجله مع الفريق الكتالوني. وكان فليك قد نال إشادة واسعة من شخصيات كروية بارزة، من بينها أسطورة الكرة الألمانية، كارل هاينتس رومينيغه، الذي اعتبر أن المدرب الألماني قادر على إعادة الكأس الأوروبية إلى برشلونة، بعد بلوغ الفريق نصف النهائي ثم ربع النهائي في الموسمين الأخيرين.