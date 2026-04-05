برشلونة يقهر عملاقي مدريد ببصمة راشفورد وليفاندوفسكي

- برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، مما يعزز صدارته للدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن ريال مدريد، ويمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا. - ماركوس راشفورد وروبرت ليفاندوفسكي يسجلان أهداف برشلونة، رغم عدم وضوح مستقبلهما مع النادي، حيث يلعب راشفورد مُعارًا من مانشستر يونايتد، وليفاندوفسكي لم يتلقَ عرضًا لتمديد عقده. - بفضل هذه النتيجة، يبدو برشلونة في طريقه للحفاظ على لقب الدوري، مما يتيح له التركيز على دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا.

وجّه نادي برشلونة ضربة مزدوجة إلى عملاقي العاصمة مدريد، فقد انتصر على أتلتيكو في المواجهة المباشرة. كما رفع الفارق عن ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني إلى سبعة نقاط. وفي منافسات الأسبوع 30 من "الليغا" حسم النادي الكتالوني، مباراة القمة أمام مُضيفه أتلتيكو بنتيجة (2ـ1) مساء السبت، إثر مباراة مثيرة تأخر في بدايتها فريق المدرب هانسي فليك في النتيجة، قبل أن يقلب الطاولة لاحقاً.

وحصد برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في صراع التتويج، كما أنه أصبح يملك أفضلية معنوية على أتلتيكو مدريد، بما أن الفريقين سيتواجهان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وبعد تقدم جوليانو سيميوني في النتيجة، نجح الإنكليزي ماركوس راشفورد في معادلة النتيجة سريعا. ورغم طرد الأرجنتيني، نيكو غونزاليس في نهاية الشوط الأول، فإن برشلونة لم يحسم النتيجة إلا في آخر الدقائق عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وحمل الهدفان توقيع لاعبين لم يتحدد مستقبلهما مع النادي، ذلك أن راشفورد يلعب مُعاراً من مانشستر يونايتد الإنكليزي، والنادي الإسباني لم يفعل بعد بند شراء العقد حتى الآن. أما البولندي ليفاندوفسكي، فإن مستقبله مع النادي ما زال غامضاً، ولم يحصل على مقترح لتمديد التجربة مع الفريق، وبات قريباً من الرحيل عن النادي الكتالوني، ولكنه أحرز هدفاً قد يكون الأهم في موسم الفريق. كما برز لامين يامال بلوحات مميزة، إضافة إلى أنه تسبب في طرد لاعب أتلتيكو مدريد.

وبفضل هذه النتيجة، رفع برشلونة الفارق عن ريال مدريد إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب. وكان النادي الملكي قد خسر أمام ريال مايوركا في وقت سابق اليوم السبت، ولهذا يبدو الفريق الكتالوني في طريق مفتوح من أجل المحافظة على لقب الدوري، بما أن الفارق يبدو مريحاً، بل ربما يتوج البرسا في حال فوزه في الكلاسيكو المرتقب، إن خدمته النتائج، ما سيمكنه التركيز على دوري أبطال أوروبا.