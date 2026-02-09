برشلونة يقترب من رقم قياسي مع مدربه هانسي فليك

- يقترب نادي برشلونة بقيادة المدرب هانسي فليك من تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الفريق، حيث سجل 174 هدفاً في موسمه الأول، ويقترب من تسجيل 100 هدف في منتصف الموسم الحالي. - تمكن نجوم برشلونة من تسجيل الأهداف بفعالية، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي 13 هدفاً، وفيران توريس 16 هدفاً، ولامين يامال 15 هدفاً، ورافينيا 13 هدفاً في جميع البطولات. - يسجل الفريق بمعدل 2.75 هدفاً في المباراة الواحدة، مما يضعهم على مقربة من تحطيم الرقم القياسي المسجل تحت قيادة بيب غوارديولا بـ190 هدفاً في موسم 2011-2012.

اقترب نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك من تحقيق رقم قياسي جديد في تاريخ الفريق الكتالوني، الذي واصل تربعه على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل الأهداف الحاسمة التي سجلها نجومه منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى استمرار حظوظه في المنافسة على لقبي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الأحد، أن مدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك، استطاع خلال موسمه الأول مع الفريق الكتالوني قيادة نجومه نحو تسجيل 174 هدفاً، وهو ثالث أعلى رقم تهديفي في تاريخ "البلاوغرانا"، لكنهم استطاعوا في منتصف الموسم الحالي الاقتراب من تسجيل 100 هدف، مع تبقي الكثير من المواجهات في الأشهر القادمة.

وأوضحت أن نادي برشلونة بقيادة مدربه الألماني، استطاع إدارة معركة تسجيل الأهداف بين نجومه بطريقة مثالية، بعدما تمكن المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، من إحراز 13 هدفاً، فيما سجل زميله فيران توريس 16 هدفاً، وأضاف لامين يامال 15 هدفاً، في حين جاء خلفه البرازيلي رافينيا، الذي سجل 13 هدفاً في جميع البطولات.

وتوزعت أهداف نادي برشلونة، بقيادة مدربه هانسي فليك خلال الموسم الحالي، على النحو التالي: 63 هدفاً في الدوري الإسباني، و22 في دوري أبطال أوروبا، وستة أهداف في كأس الملك، وثمانية أهداف في السوبر الإسباني، بعدما خاض رفاق الموهبة لامين يامال، 36 مواجهة، ما يعني أن نجوم الفريق الكتالوني يسجلون 2.75 هدفاً في المباراة الواحدة، وهي نسبة تجعلهم يقتربون من الأرقام القياسية المسجلة في تاريخ "البلاوغرانا".

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الرقم القياسي لأكثر معدل تهديفي خلال موسم واحد، مسجل باسم المدرب السابق بيب غوارديولا، الذي قاد مجموعة من النجوم في الجيل الذهبي لنادي برشلونة، بعدما استطاعوا تسجيل 190 هدفاً في موسم 2011-2012، لكن يبدو الطريق مفتوحاً أمام أبناء المدير الفني هانسي فليك هذا الموسم، بسبب كثرة الفرص الباقية أمامهم في جميع البطولات التي ينافسون فيها.