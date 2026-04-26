برشلونة يقترب من رقم قياسي في الدوري الإسباني

- برشلونة يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري الإسباني بعد فوزه على سيلتا فيغو، حيث يسعى لتحقيق سجل مثالي بالفوز في جميع مبارياته على أرضه هذا الموسم. - الفريق الكتالوني حقق 17 انتصارًا متتاليًا في ملعب كامب نو، مما يجعله الفريق الوحيد في أوروبا الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه حتى الآن، متفوقًا على فرق عملاقة مثل بايرن ميونخ. - برشلونة يسعى لتجاوز رقم ريال مدريد القياسي لعام 1986، حيث يحتاج للفوز في المباريات المتبقية لتحقيق 19 انتصارًا في 19 مباراة.

أصبح نادي برشلونة الإسباني على بُعد خطوة من تحقيق رقم قياسي جديد. فالفوز على سيلتا فيغو في ملعب كامب نو وضع "البلوغرانا" في دائرة المنافسة على رقم قياسي تاريخي في الدوري الإسباني. وهذا يُعطي دافعاً إضافياً لنهاية الموسم، الذي يُخيّم عليه غياب لامين يامال حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في المباراة قبل الأخيرة.

ولقد حوّل برشلونة ملعب كامب نو إلى حصن منيع، مثلما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، وأتاح الفوز الأخير فرصة لتحقيق إنجاز لم يتحقق منذ 40 عامًا. فقد حصد رجال المدرب الألماني هانسي فليك، 17 فوزًا على أرضهم هذا الموسم في الدوري الإسباني. وبعبارة أخرى، فاز برشلونة في جميع مبارياته على أرضه في "الليغا". هذه السلسلة من النتائج تجعل برشلونة الفريق الوحيد في أوروبا، وتحديداً بين أفضل 20 اتحاداً في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي فاز بجميع مبارياته على أرضه حتى الآن هذا الموسم. ولديه القدرة على تمديد هذه السلسلة حتى نهاية الموسم.

ويفتخر النادي الكتالوني بسلسلة انتصارات متتالية بلغت 17 مباراة في الدوري على ملعب كامب نو، بينما تتخلف فرق عملاقة مثل بايرن ميونخ، على سبيل المثال، بفارق كبير، حيث يحقق حاليًا سلسلة من 5 انتصارات متتالية في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا. ولن تكون هذه المرة الأولى التي ينهي فيها برشلونة موسماً في الدوري الإسباني بسجل مثالي، فقد كانت آخر مرة في موسم 1959-1960. ومع ذلك، ستكون هذه المرة الأولى في دوري يضم 20 فريقاً.

وسيتجاوز برشلونة بذلك رقم ريال مدريد القياسي المسجل عام 1986، حين حقق النادي الملكي الفوز في جميع مبارياته الـ 17 في ذلك العام، وهو نفس عدد انتصارات برشلونة الحالي بقيادة هانسي فليك. ومع تبقي خمس مباريات، من بينها مباراتان على ملعب كامب نو، يتعين على البلوغرانا الفوز على كل من ريال مدريد وريال بيتيس لتحقيق سجل مثالي بـ 19 فوزًا في 19 مباراة. رقم قياسي آخر في متناول أيديهم.