برشلونة يقترب من حسم مستقبل الهولندي دي يونغ

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تمديد عقد نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ (28 عاماً)، إذ اقترح الفريق الكتالوني على قائده الاستمرار مع الفريق إلى نهاية موسم 2028ـ2029، وذلك بعد أن أصبح لاعب أياكس أمستردام سابقاً مهماً ومؤثراً في حسابات "البلاوغرانا"، رغم أنه اضطرّ إلى الغياب عن مباريات عديدة بداعي الإصابات التي تعرّض لها وجعلته يخسر مكانه الأساسي ويعجز عن تقديم الإضافة أو الظهور بمستواه السابق مع نادي أياكس.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن برشلونة نجح في الحصول على موافقة دي يونغ بشأن مواصلة التجربة، وأنهما بصدد التفاوض بشأن بعض التفاصيل التي تهمّ العقد قبل الإعلان الرسمي عن بقاء النجم الهولندي مع النادي لمواسم إضافية، خاصة بعد انتظام مشاركته مع الفريق، إذ نال ثقة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يؤمن بقدراته كثيراً ولا يتردد في الاعتماد عليه كل مرة يكون فيها الهولندي جاهزاً للعب.

ولجأ دي يونغ إلى وكيل أعمال جديد لكي يقود المفاوضات، وبعد فترة كان خلالها برشلونة راغباً في التخلص من اللاعب الهولندي بسبب تعدد إصاباته وغياب إضافته في العديد من المناسبات، أصبح الوضع مختلفاً بشكل كامل منذ الموسم الماضي، وبات دي يونغ لاعباً مهماً في صفوف البرسا رغم قوة المنافسة. وقد ارتبط النادي الكتالوني طوال مسيرته بنجوم كرة القدم الهولندية الذين قدموا الإضافة إلى الفريق، خاصة لاعب الوسط يوهان كرويف، وكذلك المدافع رونالد كومان، الذي أهدى الفريق أول لقب في دوري الأبطال.