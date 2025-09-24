برشلونة يقترب من حسم مستقبل الهولندي دي يونغ

24 سبتمبر 2025   |  آخر تحديث: 10:00 (توقيت القدس)
دي يونغ على ملعب يوهان كرويف، في 21 سبتمبر2025 (بيدرو سالادو/Getty)
- يسعى نادي برشلونة لتمديد عقد فرينكي دي يونغ حتى نهاية موسم 2028-2029، بعد أن أصبح لاعباً مهماً رغم غيابه المتكرر بسبب الإصابات.
- أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو موافقة دي يونغ على الاستمرار، مع التفاوض على تفاصيل العقد، حيث نال ثقة المدرب هانسي فليك الذي يعتمد عليه بشكل كبير.
- تغير موقف برشلونة من الرغبة في التخلص من دي يونغ إلى اعتباره لاعباً أساسياً، مستفيداً من تاريخ النادي مع النجوم الهولنديين مثل يوهان كرويف ورونالد كومان.

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تمديد عقد نجمه الهولندي فرينكي دي يونغ (28 عاماً)، إذ اقترح الفريق الكتالوني على قائده الاستمرار مع الفريق إلى نهاية موسم 2028ـ2029، وذلك بعد أن أصبح لاعب أياكس أمستردام سابقاً مهماً ومؤثراً في حسابات "البلاوغرانا"، رغم أنه اضطرّ إلى الغياب عن مباريات عديدة بداعي الإصابات التي تعرّض لها وجعلته يخسر مكانه الأساسي ويعجز عن تقديم الإضافة أو الظهور بمستواه السابق مع نادي أياكس.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن برشلونة نجح في الحصول على موافقة دي يونغ بشأن مواصلة التجربة، وأنهما بصدد التفاوض بشأن بعض التفاصيل التي تهمّ العقد قبل الإعلان الرسمي عن بقاء النجم الهولندي مع النادي لمواسم إضافية، خاصة بعد انتظام مشاركته مع الفريق، إذ نال ثقة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يؤمن بقدراته كثيراً ولا يتردد في الاعتماد عليه كل مرة يكون فيها الهولندي جاهزاً للعب.

لعب دي يونغ ضد فاليكانو في الليغا، 31 أغسطس 2025 (أنخيل مارتينيز/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

نادٍ إنكليزي يستعد لحل أزمة دي يونغ مع برشلونة في "الميركاتو"

ولجأ دي يونغ إلى وكيل أعمال جديد لكي يقود المفاوضات، وبعد فترة كان خلالها برشلونة راغباً في التخلص من اللاعب الهولندي بسبب تعدد إصاباته وغياب إضافته في العديد من المناسبات، أصبح الوضع مختلفاً بشكل كامل منذ الموسم الماضي، وبات دي يونغ لاعباً مهماً في صفوف البرسا رغم قوة المنافسة. وقد ارتبط النادي الكتالوني طوال مسيرته بنجوم كرة القدم الهولندية الذين قدموا الإضافة إلى الفريق، خاصة لاعب الوسط يوهان كرويف، وكذلك المدافع رونالد كومان، الذي أهدى الفريق أول لقب في دوري الأبطال.

