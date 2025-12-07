برشلونة يقترب خطوة حاسمة من التعاقد مع موهبة الأهلي المصري

- برشلونة يقترب من ضم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم (17 عاماً) من الأهلي، متفوقاً على أندية كبرى مثل بايرن ميونخ وميلان، بفضل رغبة اللاعب القوية في الانضمام للنادي الكتالوني. - الصفقة تتضمن إعارة مع خيار الشراء، ويخطط برشلونة لضمه إلى الفريق الرديف في يناير لسد النقص الهجومي، مع وعد بالمشاركة في فترة الإعداد الصيفية للفريق الأول. - الأهلي يميل للموافقة على الصفقة بشرط الحصول على مقابل مالي مناسب ونسبة مستقبلية، مع استمرار النقاش حول الأرقام المالية.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة بات قريباً جداً من حسم واحدة من أبرز صفقات المواهب الشابة في الفترة الأخيرة، بعدما قطع خطوة حاسمة نحو التعاقد مع مهاجم الأهلي المصري، حمزة عبد الكريم (17 عاماً). ونجح "البلاوغرانا" في التفوق على جميع منافسيه المهتمين بضم اللاعب، مستفيداً من رغبة الأخير القوية في ارتداء القميص الكتالوني، وهو ما منح النادي دفعة كبيرة للتقدم بسرعة في مفاوضاته مع الأهلي، حتى وصلت الصفقة إلى مرحلتها الأخيرة.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها سبورت الكتالونية، أمس السبت، فإن برشلونة يطمح إلى إنهاء صفقة انضمام حمزة عبد الكريم قبل نهاية العام الجاري، من خلال التوصل إلى اتفاق إعارة يتضمن خيار الشراء، ويخطط النادي الكتالوني لضمه إلى صفوف الفريق الرديف مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، من أجل سد النقص الواضح في مركز الهجوم داخل برشلونة أتلتيك، خاصة مع ضغط المباريات والحاجة إلى حلول هجومية فعالة.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تسير في اتجاه إيجابي، وسط رغبة اللاعب حمزة عبد الكريم الكبيرة في ارتداء قميص "البلاوغرانا" وإيمانه بقدرته على التألق في كرة القدم الأوروبية، وأشارت إلى أن برشلونة تمكن من التفوق في السباق على أندية كبيرة، مثل بايرن ميونخ الألماني وميلان الإيطالي لضم المهاجم المصري الشاب، الذي جذب الأنظار خلال مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، إذ انبهر كشافو النادي الكتالوني بقدراته التهديفية الكبيرة، لتبدأ المفاوضات رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وأوقف حمزة عبد الكريم جميع المفاوضات الأخرى، بمجرد دخول برشلونة على الخط، فيما طلب والده من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل خلال الساعات الماضية، ويميل الأهلي إلى الموافقة على انتقاله للنادي الكتالوني على سبيل الإعارة، لكنه يشترط الحصول على مقابل مالي مناسب، ونسبة مستقبلية من الصفقة في حال شراء اللاعب نهائياً بعد يونيو/حزيران المقبل، كما يسعى النادي المصري إلى تأمين مبلغ ثابت وآخر متغير يعتمد على إمكانية تصعيد اللاعب للفريق الأول، في صفقة مشابهة لانتقال بيدري من لاس بالماس، فيما لا تزال الأرقام المالية قيد النقاش للوصول إلى اتفاق نهائي.

ويُعد حمزة عبد الكريم مهاجماً صريحاً يتمتع بحس تهديفي مميز، وقدرة على اللعب بظهره للمرمى، إضافة إلى انسجامه السلس مع زملائه وقوة تسديداته، ما يجعله مناسباً تماماً لأسلوب لعب برشلونة، ووعد النادي الكتالوني اللاعب بالمشاركة في فترة الإعداد الصيفية مع الفريق الأول، في حال إتمام الصفقة، وهو ما زاد من قناعته بالانتقال، ويستعد اللاعب لإتمام عامه الـ18 في يناير المقبل، ما يتيح له الانضمام فوراً، بينما تشير التوقعات إلى عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في كأس أفريقيا بالمغرب، رغم تداول اسمه ضمن المرشحين للقائمة.