برشلونة يفقد خدمات دي يونغ للإصابة.. عاد بيدري وسيغيب الهولندي

- تعرض قائد برشلونة، فرينكي دي يونغ، لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين خمسة إلى ستة أسابيع، مما يعني غيابه عن سبع مباريات مهمة، منها نصف نهائي كأس الملك ودوري الأبطال. - خلال الموسم الحالي، شارك دي يونغ في 31 مباراة وسجل هدفاً وصنع سبعة أهداف، مما يعكس ثقة المدرب هانسي فليك الكبيرة به، رغم غيابه عن بعض المباريات لأسباب مختلفة. - استعاد برشلونة اللاعب بيدري، مما يمنح المدرب خيارات بديلة لتعويض غياب دي يونغ، خاصة مع تواتر المباريات القوية وضرورة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

تعرّض قائد نادي برشلونة الإسباني، فيرنكي دي يونغ (28 عاماً)، إلى إصابة جديدة ستمنعه من المشاركة مع الفريق خلال عدة أسابيع، حيث كشفت تقارير إعلامية أنّه لم ينه الحصة التدريبية لفريقه يوم الخميس. واستعاد الهولندي في الفترة الماضية مكانه الأساسي في صفوف برشلونة، ويعتمد عليه المدرب الهولندي هانسي فليك بشكلٍ منتظم، كما أنّه سجل هدفاً في آخر مباراة للفريق في الدوري الإسباني، ليفتتح سجله التهديفي في "الليغا" هذا الموسم.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الخميس، أن اللاعب الهولندي تعرّض لإصابة عضلية خلال جلسة التدريب يوم الخميس، وأكدت الفحوصات أنّه لن يتمكّن من اللعب ضد فياريال أو أتلتيكو مدريد في الكأس، ويخشى النادي أن يكون غير متاح لعدة أسابيع، وهو ما أكده النادي الكتالوني لاحقاً، إذ كشفت الفحوصات تعرّضه لإصابة في عضلات الساق اليمنى، ليغيب فترة تتراوح بين خمسة إلى ستة أسابيع، ما يعني أنّه لن يكون حاضراً في سبع مباريات على الأقل، منها إياب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، وثمن نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان أو نيوكاسل، إلى جانب مواجهات في الليغا أمام فياريال وأثلتيك بلباو وإشبيلية ورايو فايكانو.

وخلال هذا الموسم، خاض فرينكي دي يونغ 31 مباراة في جميع المسابقات: 19 في الدوري الإسباني، و3 في كأس ملك إسبانيا، و7 في دوري أبطال أوروبا، ومباراتان في كأس السوبر الإسباني. وبلغ مجموع دقائق لعبه 2425 دقيقة، وسجل هدفاً واحداً يوم الأحد الماضي ضد ليفانتي، وصنع سبعة أهداف، وإجمالاً، غاب عن سبع مباريات فقط، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وإصابة عضلية طفيفة، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وتُظهر هذه الإحصائيات ثقة هانسي فليك الكبيرة به.

في الأثناء، فإن النادي الكتالوني استعاد بيدري في الأيام الماضية، حيث شارك بديلاً في مباراة ليفانتي، وبالتالي سيكون المدرب هانسي فليك قادراً على إيجاد حل بديل لغياب النجم الهولندي، رغم أن تواتر المباريات القوية في الفترة المقبلة يجعل النادي في حاجة إلى خدمات كل لاعبيه، حتى يكسب التحدي ويكون قادراً على الدفاع عن فرصه في حصد أكبر عددٍ من الألقاب، خاصة بعد أن استعاد صدارة ترتيب الدوري الإسباني متقدماً على ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة، وهو ما يتطلب مجهوداً كبيراً حتى ينجح في المحافظة على لقب "الليغا" للموسم الثاني توالياً.