برشلونة يفتح باب الإعارة أمام شتيغن... وعملاق البريمييرليغ يتحرك

يبدو أن أيام الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (33 عاماً)، مع برشلونة تقترب من نهايتها، بعدما أصبح رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة احتمالاً مطروحاً بقوة داخل أروقة النادي الكتالوني، خاصة أن الأداء اللافت الذي قدّمه البولندي فويتشيك تشيزني في سانتياغو برنابيو، واقتراب الإسباني خوان غارسيا من العودة إلى المنافسة، جعلا إدارة برشلونة تعيد تقييم وضع حارسها المخضرم، الذي لم يعد يحظى بالمكانة التي اعتادها طوال السنوات الماضية، ولذلك بدأ الأخير يفكر بجدية في خيار الإعارة، وهو ما فتح شهية أحد عمالقة البريمييرليغ للتحرك والتفاوض على ضمه.

وكشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، الخميس، أن مستقبل شتيغن ما زال غامضاً تماماً، إذ لم يتخذ قراره النهائي بعد، ويريد أولاً استعادة لياقته البدنية الكاملة قبل التفكير في الخطوة التالية، ورغم ذلك، يبدي الحارس الألماني انفتاحاً على فكرة مغادرة برشلونة خلال الفترة القادمة من أجل استعادة مستواه التنافسي وضمان مكانه في قائمة المنتخب الألماني استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026، خصوصاً بعد غيابه الطويل بسبب إصابة الظهر، ومن ثم تدهور علاقته بإدارة النادي الكتالوني في الأشهر الأخيرة بشكل واضح.

وأضافت الصحيفة أن الشائعات لا تتوقف بشأن مستقبل تير شتيغن، إذ يُعتبر الدوري الإنكليزي الممتاز الوجهة الأقرب له في المرحلة المقبلة، بعدما أبدت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد معه خلال الأسابيع الأخيرة، ومع مرور الوقت، بدأ الحارس الألماني يعيد النظر في موقفه وأصبح أكثر انفتاحاً على فكرة الرحيل عن برشلونة، مدركاً أن أمامه واحدة من آخر الفرص الكبرى في مسيرته، والمتمثلة في المشاركة في كأس العالم القادمة حارساً أساسياً لمنتخب ألمانيا.

وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" أيضاً، بأن نادي تشلسي يدرس بجدية خيار استعارة شتيغن في حلٍ مؤقت للأشهر المقبلة، خاصة أن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا يمتلك في تشكيلته حالياً الحارسين الإسباني روبرت سانشيز والدنماركي فيليب يورغينسن، لكن إدارة النادي اللندني تخطط على المدى البعيد للتعاقد مع حارس منتخب فرنسا ونادي ميلان الإيطالي، مايك مينيان، الذي ينتهي عقده مع "الروسونيري" في عام 2026، لذلك، تبدو صفقة شتيغن المؤقتة خياراً عملياً وذكياً لمسؤولي "البلوز" حتى اتضاح الصورة في الصيف القادم.