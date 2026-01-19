برشلونة يغيّر بوصلته بعد تعقّد صفقة حمزة عبد الكريم

- يواجه نادي برشلونة تحديات في تعزيز فريقه الرديف بسبب الإصابات، ويبحث عن لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوية، مع التركيز على العودة إلى دوري "بريميرا فيديراثيون" بعد الهبوط. - كان المهاجم المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي خيارًا محتملاً، لكن المفاوضات تعثرت ولم تسجل أي تطورات جديدة، مما يثير الشكوك حول إمكانية إتمام الصفقة. - في ظل تعقيدات صفقة عبد الكريم، يقترب برشلونة من التعاقد مع المهاجم خواكين ديلغادو لتعزيز الفريق تحت قيادة المدرب جوليانو بيليتي.

شرع نادي برشلونة الإسباني، وبسبب العدد الكبير من الإصابات التي يعاني منها فريقه الرديف، في البحث داخل سوق الانتقالات الشتوية عن تعزيزات جديدة، على أمل العودة إلى دوري "بريميرا فيديراثيون"، عقب الهبوط الذي تعرض له في الموسم الماضي.

وبحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، Hls الأحد، ففي هذا الإطار، كان الخيار المطروح هو لاعب نادي الأهلي، المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، البالغ من العمر 18 عاماً. لكن ومنذ الحديث عن وجود تعقيدات في المفاوضات قبل نحو أسبوع، لم تطرأ أي مستجدات جديدة، ليخيّم فراغ إعلامي ومعلوماتي على الملف. ولا يعكس هذا الغموض، أي مؤشرات إيجابية، بشأن إمكانية تجاوز العقبات العالقة.

ويعتبر العامل الأبرز الذي يقلّص من التفاؤل، هو أن عبد الكريم شارك مع الأهلي في مباريات كأس الرابطة خلال المواجهات الست الأخيرة، دون أن ينجح في تسجيل أي هدف. وتزداد الصورة تعقيداً، مع ملاحظة أن اللاعب استعاد مكانه في التشكيلة الأساسية، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تعثر الصفقة، إذ خاض مواجهة طلائع الجيش كاملة لمدة 90 دقيقة، رغم خسارة فريقه بنتيجة 1-2.

ورغم أن انتقال اللاعب إلى برشلونة لا يمكن استبعاده بشكل نهائي حتى الآن، ولا يمكن اعتبار الصفقة ملغاة رسمياً، فإن المعطيات الأخيرة تشير إلى أن المهاجم المصري قد لا ينضم في النهاية إلى الفريق الرديف للنادي الكتالوني. في المقابل، تقترب إدارة برشلونة من حسم التعاقد مع خواكين ديلغادو، وهو مهاجم آخر مرشح لتعزيز الفريق الذي يقوده المدرب البرازيلي، جوليانو بيليتي.