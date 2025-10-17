- حصل نادي برشلونة على تصريح لفتح ملعب "كامب نو" الجديد بسعة مؤقتة تبلغ 27 ألف متفرج، مع خطط لزيادة السعة إلى 60 ألف متفرج بحلول عام 2026. - تعمل إدارة النادي على الحصول على ترخيص المرحلة الثانية "B1" لزيادة السعة إلى 45 ألف متفرج، مع توقع إصدار الترخيص في نوفمبر بعد عمليات تفتيش جديدة. - من المتوقع أن يختبر برشلونة المرحلة الأولى في مباراة لفريق السيدات، ثم يفتتح الملعب رسمياً في مباراة للرجال ضد أتلتيك بلباو في 22 نوفمبر.

حصل نادي برشلونة الإسباني على تصريح الإشغال الأولي للمرحلة "A1" من ملعب "كامب نو" الجديد، الأمر الذي يسمح للنادي الكتالوني بإعادة فتح الملعب بسعة مؤقتة تبلغ حوالى 27 ألف متفرجٍ، وذلك بعدما منحت بلدية برشلونة التصريح الرسمي، الجمعة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، الجمعة، حصول نادي برشلونة على الترخيص الرسمي لفتح ملعب كامب نو بحُلته الجديدة من الآن بسعة جماهيرية تبلغ 27 ألف متفرجٍ مرحلةً أولى، وذلك قبل الافتتاح الرسمي والسماح بالسعة الجماهيرية في المدرجات والتي ستصل إلى حوالى 60 ألف متفرج مع بداية عام 2026، إلى حين الانتهاء من اكتمال المدرج الثالث العلوي والذي سيرفع سعة ملعب "سبوتيفاي كامب نو" النهائية إلى حوالى 105 آلاف متفرج.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن الترخيص الحالي الذي منحته بلدية برشلونة للنادي الكتالوني يسمح باستقبال 27 ألف متفرج في المدرجين السفليين من منطقة المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي من الملعب، ورغم إمكانية فتح الأبواب فوراً في مواجهة جيرونا غداً السبت، إلا أن إدارة نادي برشلونة قررت التأجيل لبضعة أسابيع ليتسنى لها إنهاء بعض الأشغال بهدف زيادة السعة إلى 60 ألف متفرجٍ قبل الافتتاح الرسمي الكبير.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن إدارة بطل الدوري في الموسم الماضي تعمل حالياً من أجل الحصول على ترخيص المرحلة الثانية "B1"، التي ستتيح فتح مزيد من المناطق التي تشمل المدرج الرئيسي، المرمى الجنوبي، والجهة الجانبية، لتصل السعة إلى نحو 45,000 متفرّجٍ، ويتوقع بطل الليغا أن يصدرُ هذا الترخيص في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد سلسلة من عمليات التفتيش الجديدة التي ستُجريها البلدية في وقت لاحق، بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى.

ومن المتوقع أن يختبر نادي برشلونة المرحلة الأولى في مباراة لفريق السيدات، ومن ثم افتتاح الملعب رسمياً لمباراة للفريق الأول في فئة الرجال، ومن المتوقع أن يخوض برشلونة أول مواجهة في سبوتيفاي كامب نو بسعة جماهيرية تصل إلى 45 ألف متفرج، في مواجهة أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يبدأ النادي الكتالوني بعدها في استضافة المباريات على أرضه بشكل طبيعي، في خبر سيُفرح جماهيره التي انتظرته طويلاً.