- أعلن نادي برشلونة عن بدء التسجيل لشراء التذاكر الموسمية للمدرج الشمالي في ملعب سبوتيفاي كامب نو، مما يشير إلى اقتراب افتتاح المدرج وزيادة السعة الكاملة للملعب. - يضيف النادي 14,000 مقعد جديد في المرحلة (1C) المخصصة للأعضاء حاملي التذاكر الموسمية، بانتظار الموافقة النهائية من مجلس مدينة برشلونة. - التسجيل مفتوح حتى 24 ساعة بعد الموافقة النهائية، مع إجراء قرعة في حال تجاوز الطلبات عدد المقاعد المتاحة، مما يرفع السعة إلى 62 ألف متفرج.

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن بدء التسجيل لشراء التذاكر الموسمية المخصصة للمُدرج المغلق في ملعب سبوتيفاي كامب نو، اليوم الخميس، ما يُشير ربما إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن الافتتاح الرسمي للمدرج المغلق والوصول إلى السعة الكاملة الممكنة للملعب.

وذكر نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، الخميس: "يُعزز نادي برشلونة التزامه تجاه أعضائه بإضافة 14.000 مقعد جديد في ملعب سبوتيفاي كامب نو. يُفعّل النادي عملية شراء التذاكر الموسمية المُخصصة لتوسيع سعة الملعب في المرحلة (1C)، الواقعة في المدرج الشمالي، والموجهة للأعضاء حاملي التذاكر الموسمية في ملعب سبوتيفاي كامب نو، والذين لم يحصلوا بعد على تذكرة موسمية لموسم 2025/2026. تُضيف هذه المرحلة الجديدة حوالي 14.000 مقعد، وتُمثل خطوةً مهمة نحو العودة التدريجية إلى الملعب".

وتابع النادي الكتالوني بيانه الرسمي قائلاً "في هذا الإطار، ينتظر النادي الموافقة النهائية من مجلس مدينة برشلونة على المرحلة (1C)، المُخصصة للمدرج الشمالي، والمتوقع صدورها خلال الأسابيع المقبلة. وسيكون تفعيل التذاكر الموسمية مشروطاً بالحصول على هذه الموافقة". وفي هذا السياق، قرر النادي تخصيص جميع المقاعد الجديدة في المرحلة "1C" حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية، الذين سيتمتعون بالأولوية الكاملة والدخول الكامل إلى هذه السعة الإضافية، مؤكداً بذلك التزامه تجاه أعضائه.

وأشار نادي برشلونة إلى أن النادي فتح رسمياً مرحلة التسجيل لشراء التذاكر الموسمية الخاصة بالمدرج الشمالي ابتداءً من اليوم الخميس ويستمر حتى 24 ساعة بعد إعلان النادي رسمياً الموافقة النهائية على المرحلة "1C". وفي حال تجاوز عدد الطلبات عدد المقاعد المتاحة، سيتم إجراء قرعة أمام كاتب عدل، لضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العملية. وسيرفع افتتاح المدرج الشمالي سعة ملعب كامب نو إلى 62 ألف متفرج، بانتظار اكتمال أعمال الطابق الثالث والأخير والذي سيرفع السعة الإجمالية إلى حوالي 105 آلاف متفرج.