برشلونة يعثر على بديل المهاجم ليفاندوفسكي مجاناً

- برشلونة يخطط للتعاقد مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مجاناً في الصيف المقبل، كبديل لروبرت ليفاندوفسكي الذي سيغادر الفريق. - رفض فلاهوفيتش تجديد عقده مع يوفنتوس، مما يتيح لبرشلونة فرصة ضمه دون تكلفة، رغم أن يوفنتوس دفع 86 مليون يورو لضمه في 2022. - المدرب هانسي فليك يثق في قدرة فلاهوفيتش على استعادة مستواه، بفضل قوته البدنية وحسه التهديفي، مما يجعله إضافة واعدة للفريق الكتالوني.

عثرت إدارة نادي برشلونة الإسباني على بديل للنجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، الذي يعيش موسمه الأخير مع الفريق الكتالوني قبل الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة إلى أحد الفرق العالمية المهتمة بخدمات المهاجم الهدّاف.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأحد، أن برشلونة بات بإمكانه حسم صفقة المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما رفض تجديد عقده الذي ينتهي في الثلاثين من شهر يونيو/حزيران المقبل، الأمر الذي سيشكل ضربة كبرى لإدارة "السيدة العجوز"، التي دفعت نحو 86 مليون يورو من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي عام 2022.

وتابعت الصحيفة أن تحرك نادي برشلونة الإسباني نحو دوشان فلاهوفيتش ليس بالأمر الجديد نهائياً، بعدما حاول الفريق الكتالوني في الموسم الماضي ضمه إلى صفوف كتيبة المدرب هانسي فليك، الذي يُريد إيجاد بديل لنجمه البولندي ليفاندوفسكي، بالإضافة إلى أن المدير الفني الألماني يعتقد أنه قادر على استعادة المهاجم الصربي لمستواه، كونه يتميز بالقوة البدنية وبقدرته على إنهاء الهجمات، وبحسه التهديفي داخل منطقة الجزاء، ما يجعله لاعباً واعداً.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة بات مُطمئناً في الفترة الحالية على الصفقة التي سيحسمها بشكل مجاني في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أصبحت إدارة يوفنتوس مقتنعة بشكل كبير بأنها غير قادرة على جعل دوشان فلاهوفيتش يوقع على تجديد عقده، بالإضافة إلى أن صاحب الـ26 عاماً لم يعد راغباً في البقاء في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ويريد خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة يعتقد بشكل كبير أن دوشان فلاهوفيتش قادر على تقديم أفضل ما لديه تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي وعد إدارة الفريق الكتالوني بأن الصفقة في حال حدوثها، فإنه سيتمكن من جعل المهاجم يستعيد جميع مستوياته، فهو رأس حربة مميز، ويمكنه قيادة رفاق الموهبة لامين يامال صوب منصات التتويج في الموسم القادم.