برشلونة يطرح قمصاناً خاصة تكريماً ليامال وبونماتي بسعر مثير للجدل

- نادي برشلونة يكرّم لامين يامال وأيتانا بونماتي بإصدار قمصان خاصة بعد فوزهما بجوائز الكرة الذهبية لعام 2025، مما أثار جدلاً بسبب سعرها البالغ 300 يورو. - يامال فاز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب للمرة الثانية، بينما حصدت بونماتي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للمرة الثالثة، مما يعزز مكانتهما في كرة القدم. - القمصان تتميز بتصميم بسيط مع أرقام ذهبية، وتستهدف هواة الجمع، وسط انقسام في آراء الجماهير حول السعر المرتفع.

فاجأ نادي برشلونة جماهيره بطرح قمصان خاصة تكريماً للنجم الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، ولاعبة الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي (27 عاماً)، بعد تتويجهما في حفل الكرة الذهبية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، غير أن هذه الخطوة أثارت الكثير من الجدل نظراً للسعر الذي حُدد بـ300 يورو للقطعة الواحدة في المتجر الرسمي للنادي، وفق ما نشرته صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة.

وجاءت هذه الخطوة عقب فوز يامال بجائزة "كوبا" الممنوحة لأفضل لاعب شاب في العالم للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى حلوله ثانياً في الترتيب العام للكرة الذهبية، بينما واصلت بونماتي حصد الإنجازات بحصولها على الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثالثة توالياً، لتؤكد مكانتها واحدةً من أبرز الأسماء في كرة القدم النسائية. وبادر النادي الكتالوني إلى إصدار نسخة محدودة من القمصان نوعاً من التكريم لهذين البطلين مروّجاً إياها بوصفها "قطعة حقيقية لهواة الجمع الذين يريدون الاحتفال بلحظة تاريخية في مسيرة النادي وكرة القدم العالمية".

ويحمل القميصان لمسات بسيطة ومحدودة، إذ جاء قميص يامال مزيناً بالرقم 10 مع تفاصيل ذهبية، في حين تميّز قميص بونماتي بالرقم 14، مصمماً بهيئة مستوحاة من الكرة الذهبية. ولم يوضح المتجر الرسمي للنادي تفاصيل إضافية، مكتفياً بالإشارة إلى أنّ القميص هو "نسخة خاصة من الطقم الأساسي مع تعديلات على ظهره"، وجعلت هذه البساطة في التصميم كثيرين يتساءلون عن المبررات وراء السعر المرتفع، خاصة أنّ الفارق بين القميص الخاص والنسخة الأصلية محدود للغاية.

وانقسمت آراء جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الخطوة، إذ اعتبر بعضهم أنّ القمصان تمثل ذكرى تاريخية تستحق قيمتها المعلنة، بينما سخر آخرون من السعر واعتبروه مبالغاً فيه متسائلين: "كيف يمكن لقطعة قماش أن تكلف 300 يورو؟".

وتأتي هذه الخطوة من إدارة برشلونة في إطار سياسة واضحة تقوم على استغلال الجوائز والإنجازات الفردية والجماعية لتعزيز إيراداتها التجارية مستفيدة من الشعبية الجارفة للفريق عالمياً، ومن التعلّق الكبير لجماهيره بألوان "البلاوغرانا"، إذ تُدرك إدارة برشلونة أنّ شريحة واسعة من مشجعيه تولي اهتماماً خاصاً بجمع التذكارات الحصرية، التي تتحول مع مرور الوقت إلى مقتنيات ذات قيمة أعلى، خصوصاً بعد نفادها من الأسواق.