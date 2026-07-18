برشلونة يضغط من أجل مهاجم أرسنال... صفقة بقيمة 60 مليوناً

- نادي برشلونة يدرس بجدية التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس من أرسنال كبديل لروبرت ليفاندوفسكي، الذي سيغادر في نهاية موسم 2025-2026. - ممثلون من برشلونة وأرسنال اجتمعوا لبحث انتقال غيوكيريس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن، ولم تُكشف تفاصيل الاجتماع في الصحف. - أرسنال قد يسمح بمغادرة غيوكيريس مقابل 60 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لبرشلونة دفعه للحصول على مهاجم مميز يعزز خط هجوم المدرب هانسي فليك في الموسم الجديد.

كشف موقع "إل ناسيونال" الإسباني، تفاصيل المهاجم الجديد الذي يُفكر نادي برشلونة في التعاقد معه في ميركاتو الصيف الحالي، لكي يكون بديلاً للمهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن مغادرته للنادي الكتالوني في نهاية الموسم الماضي 2025-2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع "إل ناسيونال" الإسباني، السبت، فإن نادي برشلونة بدأ يفكر جدياً في إمكانية التعاقد مع المهاجم السويدي، فيكتور غيوكيريس، رأس حربة نادي أرسنال الإنكليزي الذي قدم مستوى مميزاً في الموسم الماضي مع النادي اللندني، وممكن أن يكون خياراً جيداً لخط هجوم المدرب الألماني، هانسي فليك، في الموسم الجديد 2026-2027.

وبحسب المعلومات، فإن ممثلين عن ناديَي برشلونة الإسباني وأرسنال الإنكليزي اجتمعوا في الأسابيع الماضية لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال المهاجم السويدي فيكتور غيوكيريس إلى النادي الكتالوني، من دون الكشف عن تفاصيل الاجتماع في الصحف الرياضية الإسبانية أو العالمية، وحتى الآن لم يكن هناك أي اتفاق رسمي بين الناديَين لإتمام الصفقة بنجاح.

في المقابل، فإن المعطيات تشير إلى إمكانية أن يسمح نادي أرسنال الإنكليزي بمغادرة المهاجم السويدي مقابل حوالى 60 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لإدارة النادي الكتالوني أن تدفعه مقابل الحصول على مهاجم رأس حربة مميز يملك القدرات لصناعة الخطورة على مرمى المنافسين وتسجيل الأهداف، ومساعدة فليك على ترجمة الفرص الكثيرة التي يصنعها بطل الليغا في الموسم الجديد.