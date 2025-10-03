برشلونة يضع أنظاره على موهبة بنفيكا

- يسعى نادي برشلونة لتعزيز دفاعه بعد رحيل إينييغو مارتينيز إلى النصر السعودي، مما أثر على أداء الفريق في بداية الموسم، خاصة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. - يراقب برشلونة المدافع البرتغالي الشاب غونزالو أوليفيرا من بنفيكا، حيث أبدى اللاعب أداءً مميزاً مع الفريق الرديف ويشارك بانتظام في تدريبات الفريق الأول، مما دفع النادي لعقد اجتماع مع وكلائه. - يهدف برشلونة للاستثمار في المواهب الصاعدة مثل أوليفيرا، الذي يتميز بالهدوء الدفاعي والقدرة على إخراج الكرة، لبناء جيل جديد قادر على المنافسة.

شرع نادي برشلونة في التحضير للصفقات المقبلة، بناءً على رغبة المدير الفني للفريق، الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، في تعزيز صفوف التشكيلة، خصوصاً في الخط الخلفي، بعد التراجع الملحوظ في مستواه، فقد ترك الرحيل المفاجئ للإسباني إينييغو مارتينيز (34 عاماً)، إلى نادي النصر السعودي في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، فراغاً واضحاً في الخط الخلفي، وهو ما انعكس على أداء الفريق الكتالوني الذي يعيش بداية متذبذبة هذا الموسم مقارنة بالماضي، وجاءت آخر خيباته بالخسارة على ملعبه أمام نادي باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني يتابع من قرب مسيرة لاعب بنفيكا، المدافع البرتغالي الشاب غونزالو أوليفيرا (19 عاماً)، الذي لفت الأنظار بأدائه مع الفريق الرديف وتدريباته المنتظمة مع الفريق الأول. ومن جانبها، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن المدير الرياضي للنادي الكتالوني، البرتغالي ديكو (47 عاماً)، عقد اجتماعاً مع وكلاء اللاعب من أجل الاطلاع على وضعيته وخطط النادي البرتغالي بشأن مستقبله.

يُعد أوليفيرا، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، من أبرز خريجي أكاديمية بنفيكا في السنوات الأخيرة، إذ شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات مع الفريق "ب"، وتمكن من تسجيل هدف، كما يشارك بانتظام في تدريبات الفريق الأول تحت أنظار الجهاز الفني، ويملك أوليفيرا عقداً طويل الأمد مع بنفيكا يمتد حتى يونيو/حزيران 2029، وهو ما يمنح النادي البرتغالي أفضلية كبيرة في أي مفاوضات مستقبلية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة برشلونة الرامية إلى الاستثمار في المواهب الصاعدة التي تملك إمكانات واعدة وقيمة سوقية قابلة للتطور. ويبدو أن غونزالو أوليفيرا، الذي يجمع بين الهدوء الدفاعي والقدرة على إخراج الكرة بشكل سليم من الخلف، يمثل نموذج اللاعب الذي يفضله ديكو والإدارة الرياضية لبناء جيل جديد قادر على المنافسة في أعلى المستويات.