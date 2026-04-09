قدّم نادي برشلونة الإسباني احتجاجاً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية التحكيم الذي رافق مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه أتلتيكو مدريد، والتي خسرها الفريق الكتالوني بنتيجة (0-2)، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو.

وبحسب تقرير لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الخميس، فقد أعلن نائب رئيس برشلونة رافاييل يوستي أن النادي قرر التقدم بشكوى رسمية بسبب عدم احتساب ركلة جزاء واضحة، مؤكداً أن ما حدث "غير مقبول" في ظل توفر تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار". وقال إن الجميع شاهد اللقطة في بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا، مذكّراً بحوادث تحكيمية مشابهة سبق أن تعرّض لها الفريق في مباريات سابقة أمام أتلتيكو مدريد.

وأضاف يوستي أن النادي يدرس إصدار بيان رسمي بعد تقييم داخلي شامل، موجهاً انتقادات مباشرة إلى أداء حكم الساحة الروماني إشتفان كوفاتش، وحكم الفيديو الألماني كريستيان دينغيرت، لا سيما في لقطة لمسة اليد التي لم تُحتسب ركلة جزاء. وأكد المسؤول الكتالوني في الوقت نفسه أن الفريق لا يزال يملك فرصة التعويض في مباراة الإياب في ملعب أتلتيكو، قائلاً إن العودة ممكنة، كما شدد على أهمية مواجهة الدوري المقبلة أمام إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. وجاءت تصريحات يوستي على هامش مشاركته، اليوم الخميس، في ندوة حول مسؤولية الأندية في مكافحة خطاب الكراهية ضمن فعالية نظمتها رابطة الدوري الإسباني.