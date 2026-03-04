برشلونة يسعى لضم مهاجم بـ75 مليون يورو لتعويض ليفاندوفسكي

04 مارس 2026   |  آخر تحديث: 14:45 (توقيت القدس)
لاعبو برشلونة في ملعب كامب نو، 28 فبراير 2026 (جوان فالس/Getty)
- يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض روبرت ليفاندوفسكي، الذي تراجعت أرقامه التهديفية، ويعتبر الألماني نيك وولتميد من نيوكاسل الهدف الأساسي رغم قيمته السوقية المرتفعة.
- مدرب برشلونة، هانسي فليك، يدعم صفقة وولتميد، معتقدًا أن اللاعب قادر على تقديم حلول هجومية للفريق، رغم التحديات المالية التي يواجهها النادي.
- نتائج الانتخابات المقبلة في 15 مارس ستكون حاسمة في تحديد ميزانية النادي، وقد تؤثر على قرارات التعاقدات، خاصة إذا تغيرت الإدارة الحالية.

يسعى نادي برشلونة الإسباني، إلى التعاقد مع مهاجم جديد، يعوّض البولندي روبرت ليفاندوفسكي (37 عاماً)، خلال الموسم المقبل. فرغم أن نجم بايرن ميونخ سابقاً، نجح في التسجيل في آخر مباراة مع الفريق في الدوري الإسباني أمام فياريال، إلا أن كل الأخبار تؤكد أنه سيكون خارج حسابات النادي خلال الموسم المقبل بعد تراجع أرقامه التهديفية قياساً بالمواسم السابقة، ولهذا شرعت إدارة الفريق في البحث عن خيارات جديدة.

وأشار موقع فوت 11 الفرنسي، الثلاثاء، إلى أن برشلونة يريد ضمّ المهاجم الألماني، نيك وولتميد (24 عاماً)، من فريق نيوكاسل الإنكليزي، وأنّه الهدف الأساسي للنادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم أن القيمة السوقية المرتفعة للاعب، حيث يُقدّر سعره حالياً بحوالى 75 مليون يورو، قد تُقنع النادي الإنكليزي بقبول عرض برشلونة. ويبدو أن مدرب النادي الكتالوني، الألماني هانسي فليك، هو الذي يرحب بإكمال هذه الصفقة، ويعتقد أن العملاق وولتميد قادر على تعويض النجم البولندي ويقدم حلولاً للفريق في الفترة المقبلة.

ليفاندوفسكي في ملعب كامب نو، 22 فبراير 2026 (خوسيه بريتون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

ليفاندوفسكي يقترب من موسم للنسيان بضعف أرقامه التهديفية

ورغم أن قيمة الصفقة تبدو مرتفعة قياساً بوضع النادي مالياً، إلا أن الفريق يخطط لدعم موارده، كذلك فإن نتائج الانتخابات التي ستُعقد يوم 15 مارس/ آذار الحالي، ستكون حاسمة بلا شك من أجل تحديد ميزانية النادي في الفترة المقبلة، إضافة إلى أن الوضع قد يختلف إن فشل الرئيس الحالي، خوان لابورتا، في حسم الانتخابات وتمديد فترة رئاسة النادي، باعتبار أن الإدارة الجديدة قد تكون لها تصورات مختلفة. وكانت أخبار عديدة قد أكدت اهتمام برشلونة بلاعب مانشستر سيتي الإنكليزي، المصري عمر مرموش.

