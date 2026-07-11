برشلونة يسعى لحسم صفقة ألفاريز بعد المونديال.. 100 مليون يورو وأكثر

- يسعى نادي برشلونة لحسم صفقة النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز بعد كأس العالم 2026، حيث يخطط لدفع 130 مليون يورو لإقناع أتلتيكو مدريد بالتخلي عنه. - تأجلت الصفقة بسبب تعقيدات من أتلتيكو مدريد ورفض ألفاريز حسم موقفه قبل نهاية المونديال، لكن برشلونة مصمم على إتمامها لتعزيز تشكيلته. - تعتبر صفقة ألفاريز من أهم الصفقات لبرشلونة لدعم المدرب هانسي فليك والمنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، خاصة دوري أبطال أوروبا.

يسعى نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز (26 سنة)، مباشرةً بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يدفع مبلغاً ضخماً لإتمام الصفقة بنجاح وإقناع نادي أتلتيكو مدريد بالموافقة على العرض الجديد الذي سيُقدَّم.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، السبت، فإن نادي برشلونة لا ينوي التأخر كثيراً في محاولة إتمام صفقة التعاقد مع النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز (26 سنة)، وهو النجم الذي تعمل إدارة النادي الكتالوني من أجل خطفه منذ بداية ميركاتو صيف عام 2026، ولكن الأمور تأجلت بسبب تعقيدات من نادي أتلتيكو مدريد الذي رفض التخلي عن نجمه، وكذلك رفض لاعب منتخب الأرجنتين حسم موقفه النهائي قبل نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن نادي برشلونة يُفكر في دفع مبلغ 130 مليون يورو لإتمام صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز، وهو المبلغ الذي لم يكن مطروحاً قبل المونديال، إذ إن كل المعلومات كانت تُشير إلى أن النادي الكتالوني سيدفع قيمة 100 مليون يورو حدّاً أقصى لإتمام الصفقة، ليرفع بطل الليغا المبلغ في الوقت الحالي من أجل حسم الصفقة الكبيرة بعد المونديال.

وتُعد صفقة جوليان ألفاريز من أهم الصفقات التي تعمل إدارة برشلونة على إتمامها بنجاح في ميركاتو الصيف الحالي، من أجل تدعيم صفوف تشكيلة المدرب الألماني، هانسي فليك، للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية في موسم 2026-2027، وبشكل خاص المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزانة النادي الكتالوني منذ عام 2015.