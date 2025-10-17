برشلونة يستهدف نجم يوفنتوس مجاناً لخلافة ليفاندوفسكي

- يعمل المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، على تعزيز الفريق بصفقات قوية، مع التركيز على التعاقد مع مهاجم جديد ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده قريباً. - دوشان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس، يُعتبر الخيار الأول لبرشلونة، حيث أبدى اللاعب رغبته في مغادرة النادي الإيطالي مجاناً بعد نهاية عقده، مما يجعله صفقة استراتيجية للنادي الكتالوني في ظل الضائقة المالية. - رغم اهتمام أندية كبرى مثل تشلسي وأرسنال، يفضل فلاهوفيتش الانتظار حتى نهاية عقده للانتقال بحرية، مما يضر بمصالح يوفنتوس.

يعمل المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، البرتغالي ديكو، على تعزيز تشكيلة المدرب الألماني هانسي فليك في كل ميركاتو، إذ يسعى لتجديد دماء الفريق بصفقات قوية، أبرزها التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل من دون أي اتفاق حتى الآن على التجديد، وقد وضع ديكو اسم المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش (25 عاماً)، على رأس أولوياته ليكون خيار النادي الكتالوني الأول في مركز رأس الحربة.

وكشفت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أمس الخميس، أن إدارة برشلونة بدأت دراسة السوق لاختيار خليفة محتمل لليفاندوفسكي، وجاء اسم فلاهوفيتش، الذي سجل هذا الموسم أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في ثماني مباريات مع يوفنتوس، ضمن القائمة القصيرة التي تضم عدداً من المهاجمين، وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قرّر مغادرة النادي الإيطالي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، مستفيداً من وضعه التعاقدي الذي يسمح له بالرحيل مجاناً في عمر الـ26.

وأضافت الصحيفة أن ديكو على تواصل منذ شهر أغسطس/آب المنصرم مع وكيل اللاعب، داركو ريستيتش، للاستفسار عن وضعه من دون تقديم أي عرض رسمي حتى الآن، مؤكدة أن اسم فلاهوفيتش مطروح بقوة على طاولة برشلونة بعد أن عُرض اللاعب على النادي الكتالوني، لكن الأمور لم تتجاوز بعد مرحلة الاتصالات الأولية، ويرى ديكو أن ضم المهاجم الصربي قد يكون صفقة استراتيجية في ظل الضائقة المالية التي يمر بها النادي، خصوصاً أن اللاعب سيصل من دون تكلفة مالية.

وارتبط اسم فلاهوفيتش خلال الأشهر الماضية بعدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها تشلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد، غير أن اللاعب ومحيطه رفضوا الدخول في أي مفاوضات تتعلق بانتقاله مقابل رسوم مالية، حفاظاً على حقه في الرحيل مجاناً عند نهاية عقده، وهو ما أضر بمصالح يوفنتوس، كما دخل بايرن ميونخ على الخط واستفسر عن وضعه، لكن خيار الانتقال إلى ألمانيا ليس أولوية بالنسبة له، إذ يُدرك أنه لن يضمن مركزاً أساسياً ما لم يرحل هاري كين هذا الصيف.

وانضم فلاهوفيتش إلى صفوف يوفنتوس وهو في الـ21 من عمره، في واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما دفع النادي 75 مليون يورو لضمه من فيورنتينا، ورغم أرقامه الجيدة وتجاوزه حاجز عشرة أهداف في كل موسم من مواسمه الأربعة مع الفريق، إلا أنه لم ينجح في فرض نفسه نجماً أول للنادي، وفي عام 2024، أبلغته إدارة "السيدة العجوز" أنها لا تنوي تجديد عقده وأنه سيكون متاحاً للبيع، لكنه رفض العروض التي تلقاها من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مفضلاً الانتظار حتى نهاية عقده والمغادرة بحرية بحثاً عن تجربة جديدة في القارة الأوروبية.