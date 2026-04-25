برشلونة يوسع الفارق بنجوم الاحتياط.. حسم الليغا في الانتظار أمام الريال

25 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 19:54 (توقيت القدس)
لقاء خيتافي وبرشلونة في استاد ألفونسو بيريز في 25 أبريل 2026 (إم جراسيا جيمينيز/Getty)
- اقترب نادي برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني بعد فوزه على خيتافي (2-0)، موسعاً الفارق مع ريال مدريد إلى 11 نقطة، مما يتيح له فرصة حسم اللقب في الكلاسيكو المقبل في مايو.

- سجل فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد هدفي المباراة، حيث تألق المدافع باو كوبارسي في الدفاع عن مرمى برشلونة، رغم صعوبة اللعب بسبب حالة العشب.

- غياب لامين يامال ورافينيا لم يؤثر على الأداء، حيث ساهم ليفاندوفسكي في صناعة الهدف الثاني، ويأمل راشفورد في البقاء مع الفريق الموسم المقبل.

اقترب نادي برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إثر انتصاره اليوم السبت، في الأسبوع الـ32، على مضيفه نادي خيتافي بنتيجة (2ـ0)، ليدعم مركزه في صدارة الترتيب موسعاً الفارق عن ريال مدريد صاحب الوصافة إلى 11 نقطة، ما يمكنه من حسم اللقب رسمياً أمام غريمه التاريخي في مباراة الكلاسيكو المقررة في العاشر من شهر مايو/أيار المقبل.

وسجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في نهاية أول 45 دقيقة من اللعب، بعد أن واجه النادي الكتالوني صعوبة في هز شباك مرمى منافسه، بما أن عدد الفرق لم يكن كبيراً، وفي نهاية اللقاء، خطف الإنكليزي ماركوس راشفورد الهدف الثاني من مهاجم معاكس، وقد كان مرمى النادي الكتالوني عرضة لعددٍ من الكرات الخطيرة لفريق خيتافي الذي لعب بشكل جيد. وقد تألق المدافع باو كوبارسي الذي أنقذ مرمى برشلونة من هدف محقق، ومباشرة بعد حرمانه فريق خيتافي من التعديل، سجل راشفورد الهدف الثاني للبلاوغرانا. كما ظهر تذمر لاعبو الفريق الكتالوني طويلاً من حالة عشب الملعب الذي أعاقهم نسبياً.

وعوضت ثنائية فيرمين وراشفورد غياب نجوم الهجوم، وخاصة لامين يامال المصاب، وكذلك البرازيلي رافينيا الذي غاب عن المباريات الأخيرة، كما أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لم يقدم مستويات جيدة وفشل في هز الشباك، غير أنه صنع الهدف الثاني. ويُصارع فيرمين لوبيز ليفرض نفسه أساسياً في الفريق، بما أنه كان بديلاً في معظم المباريات رغم دوره التكيتيكي المهم، أما راشفورد، فما زال يأمل البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل بما أنه يلعب معاراً وإدارة الفريق الإسباني لم تعلن موقفها الرسمي إلى حدّ الان.

وبانتصاره الجديد، بات برشلونة على أعتاب التتويج رسمياً، حيث قد تكون مباراته أمام ريال مدريد حاسمة في صراع إعلان نفسه بطلاً مجدداً، والمحافظة على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي، فقد قدم الفريق عروضاً قوية في المباريات الأخيرة، ساعدته على رفع الفارق تدريجياً، رغم أن المدرب هانسي فليك لم يعتمد على التشكيلة الأساسية في العديد من المباريات.

