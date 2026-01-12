برشلونة يستعيد هيمنته في الكلاسيكو بأسلحته القديمة

- برشلونة يواصل تألقه في الكلاسيكو، محققًا خمسة انتصارات في آخر ست مواجهات ضد ريال مدريد، بما في ذلك الفوز في نهائي السوبر الإسباني بنتيجة (3-2) في السعودية، ليحصد اللقب الرابع تواليًا. - رغم تعزيز ريال مدريد صفوفه بصفقات قوية وتعيين المدرب تشابي ألونسو، إلا أن برشلونة اعتمد على أسلحته القديمة، مع استقدام ماركيس راشفورد كإعارة، ليواصل المدرب هانسي فليك قيادة الفريق بنجاح. - البرازيلي رافينيا لعب دور المنقذ بتسجيله ثنائية حاسمة، بينما أظهر الفريق قوته بأسلوب لعبه المعروف، مستحوذًا على الكرة ومربكًا حسابات غريمه التاريخي.

استعاد نادي برشلونة تألقه في مباريات الكلاسيكو، في مختلف المسابقات، ففي آخر 6 مباريات أمام ريال مدريد، حقق خمسة انتصارات وخسر مواجهة وحيدة كانت في مباراة الذهاب من الموسم الحالي في الدوري الإسباني بنتيجة (1ـ2)، مقابل ذلك فإن الفريق انتصر خلال الموسم الماضي في أربع مناسبات، بين الدوري (ذهاباً وإياباً) ونهائي كأس إسبانيا والسوبر الإسباني، ليُحقق مساء الأحد في السعودية، انتصاراً جديدا، ويحصد اللقب الرابع توالياً على حساب جاره اللدود.

اللقب جاء بعد تتويجه بالسوبر في الموسم الماضي، ثم الدوري بما أنه تقدم في الترتيب على غريمه التاريخي، ثم انتصر عليه في نهائي الكأس، وهذا الموسم حسم مواجهة السوبر، بنتيجة (3ـ2).

ورغم أن ريال مدريد، تسلّح في الموسم الحالي بعددٍ من الصفقات القوية لدعم صفوفه، بعد موسم صفري فشل خلاله في إهداء جماهيره فرحة إضافة إلى التعاقد مع مدرب جديد، وهو الإسباني تشابي ألونسو، فإن برشلونة لم يعقد صفقات مهمة، باستثناء استقدام الإنكليزي ماركيس راشفورد مُعاراً من نادي مانشستر يونايتد، وهو لا يلعب أساسياً إلا في حالات نادرة، عندما يُصاب نجوم الهجوم، إضافة إلى الحارس خوان غارسيا، الذي بات لاعباً مؤثراً في الفريق. فالأسلحة القديمة في نادي برشلونة كانت حاضرة مجدداً لتقود الفريق إلى الانتصار في مباراة قوية، وتم اعتمادها من قبل المدرب الألماني هانسي فليك الذي يواصل قيادة الفريق للموسم الثاني توالياً.

ومُجدداً، لعب البرازيلي رافينيا دور المنقذ، بعد أن سجل ثنائية في مرمى النادي الملكي، منها الهدف الحاسم في الشوط الثاني والذي أهدى الفريق لقب السوبر الإسباني، وكان صاحب ثنائية في آخر انتصار للنادي الكتالوني على جاره في الموسم الماضي، كما أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي عاد ليهز شباك ريال مدريد، ومثلما حافظ على نجوم الموسم الماضي، الذين قادوا الفريق للتألق محلياً، فإن برشلونة استعان أيضا بأسلوب لعبه القديم، الذي بات معروفاً منذ مواسم، وأظهر الفريق قوّته في الفترة الثانية عندما استحوذ على الكرة بنسبة عالية، وأربك حسابات غريمه التاريخي الذي لم يكن قادراً على التحكم في نسق اللعب، ليُعيد رفاق لامين يامال سيناريو الموسم الماضي، عندما كان التألق في مباراة السوبر، بداية نجاحات الفريق ومصالحة جماهيره، رغم خيبة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنه كان متألقاً محلياً.