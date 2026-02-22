- استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفوز سهل على ليفانتي (3-0)، مستفيداً من خسارة ريال مدريد أمام أوساسونا، ليصبح الفارق نقطة واحدة فقط. - تألق لاعبو وسط الميدان في المباراة، حيث سجل مارك بيرنال وفرانكي دي يونغ وفيرمين لوبيز الأهداف، وشهدت المباراة عودة النجم بيدري بعد غياب طويل. - يعاني برشلونة من غياب بصمة المهاجمين في المباريات الأخيرة، حيث لم يسجلوا في اللقاءات السابقة، وتأثر ليفاندوفسكي معنوياً بعد استبداله في المباراة.

نجح نادي برشلونة في استعادة صدارة ترتيب الدوري الإسباني سريعاً بعد أيام قليلة من خسارة المركز الأول لغريمه التاريخي ريال مدريد، بعد أن حقق، اليوم الأحد، انتصاراً سهلاً على ليفانتي بنتيجة (3ـ0) في الأسبوع الـ25 من "الليغا"، إذ حسم النتيجة منذ الشوط الأول، ليتقدم الفريق الكتالوني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد مُستفيداً من خسارة النادي الملكي، مساء السبت، أمام أوساسونا بنتيجة (1ـ2).

ويعود الفضل في انتصار رفاق لامين يامال إلى نجوم وسط الميدان، فقد حمل الهدف الأول توقيع مارك بيرنال، وسجل الهولندي فرانكي دي يونغ الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني، بصم فيرمين لوبيز على الهدف الثالث، وبالتالي، فقد كان التألق في هذه المباراة من قبل لاعبي وسط الميدان الذين صنعوا الفارق بأهدافهم الحاسمة، كما شهدت المباراة عودة نجم الوسط بيدري الذي غاب عن الفريق منذ قرابة شهر، وقد رحبت الجماهير بقوة بعودة النجم الإسباني في هذا التوقيت الحاسم من الموسم.

وفقد برشلونة للمباراة الثالثة توالياً بصمة المهاجمين، بما أن هدف الفريق في اللقاء السابق أمام جيرونا حمل توقيع المدافع باو كوبارسي، كما أن الفريق لم يسجل في مرمى أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، وكان واضحاً أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يُعاني كثيراً، وتأثر معنوياً عندما استبدله المدرب هانسي فليك في الشوط الثاني بعد أن كان تائهاً. ولم يشارك المهاجمون في أهداف الفريق إلا بتمريرة حاسمة من يامال في هدف برشلونة الثالث خلال مباراة اليوم.