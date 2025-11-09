برشلونة يريد مدافعاً إنكليزياً في الميركاتو... والصفقة في المتناول

- يسعى نادي برشلونة لتعزيز دفاعه بلاعبين مميزين بعد تراجع الأداء في موسم 2025-2026 تحت قيادة المدرب هانسي فليك، مع التركيز على المدافع الإنجليزي جون ستونز من مانشستر سيتي. - جون ستونز، البالغ من العمر 31 عامًا، لم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة بيب غوارديولا، حيث شارك في خمس مباريات فقط هذا الموسم، مما يجعله هدفًا محتملاً لبرشلونة في صيف 2026. - يمكن لبرشلونة إتمام صفقة ستونز مجانًا في ظل أزمته المالية، حيث سيصبح اللاعب حرًا في بداية العام الجديد، مما يسهل المفاوضات.

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتدعيم دفاعه بلاعبين مُميزين من أجل تحسين قوة خطه الخلفي في السنوات المقبلة، خصوصاً مع التراجع الكبير لمستوى خط الدفاع في موسم 2025-2026، تحت قيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، والاسم المطروح على الطاولة سيكون في متناول النادي الكتالوني.

وكشف موقع فيتشاخيس الإسباني، أمس السبت، عن اهتمام كبير من إدارة نادي برشلونة الإسباني بالمدافع الإنكليزي، جون ستونز (31 سنة)، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، لمحاولة التعاقد معه في ميركاتو صيف عام 2026، وذلك لتدعيم الخط الخلفي للنادي الكتالوني بقيادة المدرب هانسي فليك، وهو اللاعب الذي يلعب في قلب الدفاع، وهي النوعية التي يحتاجها الفريق على الصعيدين، الفني والذهني.

ويبلغ المدافع الإنكليزي جون ستونز من العمر 31 سنة، ولم يعد أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، إذ خاض في موسم 2025-2026، خمس مباريات فقط حتى الآن في جميع المسابقات المحلية والأوروبية، وسبق له أن مثل سيتي في 295 مباراة وسجل 19 هدفاً، وكان أحد نجوم تشكيلة المدرب، بيب غوارديولا، في خط الدفاع خلال السنوات الماضية.

ويُمكن لصفقة جون ستونز أن تكتمل بنجاح لنادي برشلونة في ميركاتو صيف 2026، خصوصاً أنه سيُصبح حراً في بداية العام الجديد، وبالتالي يُمكنه مفاوضة النادي الكتالوني وإنهاء الأمور باكراً، في وقت يُفضل فيه النادي الكتالوني الحصول على صفقات مجانية في ظل أزمته المالية التي اقتربت من النهاية بعد سنوات صعبة جداً عاشها النادي الإسباني وواجه صعوبات كثيرة للتعاقد مع أسماء كبيرة وقوية.