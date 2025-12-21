برشلونة يريد حسم صفقة مجانية من البريمييرليغ

بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني العمل على حسم صفقة انتقال المدافع الأرجنتيني، ماركوس سينيسي (28 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما أصبح اللاعب قريباً من نهاية عقده مع فريق بورنموث، الذي ينافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، السبت، أن برشلونة يعمل جدياً على إنهاء صفقة المدافع الأرجنتيني خلال شهر يناير/كانون الثاني القادم، بعدما رفض تجديد عقده مع بورنموث الإنكليزي، لكن إدارة الفريق الكتالوني تواجه منافسة شرسة من العديد من الأندية الأوروبية، التي تريد كسب ودّ صاحب 28 عاماً، أبرزها أتلتيكو مدريد.

وتابعت الصحيفة أنّ تحرك برشلونة السريع جاء بعد المعلومات التي حصلت عليها الإدارة، بأن ماركوس سينيسي لا يريد تجديد عقده، لأنه يرغب في خوض منافسة جديدة بعيداً عن الدوري الإنكليزي الممتاز، حيث استطاع خلال فترته مع بورنموث صقل مهارته الفنية، وأبرزها التمريرات الدقيقة من الخلف، والتعامل المميز مع الكرات الهوائية.

وأردفت "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة استشارت المدرب الألماني، هانسي فليك، حول رأيه بحسم صفقة المدافع الأرجنتيني، ليوافق المدير الفني مباشرة، ويؤكد أن انضمام ماركوس سينيسي إلى تشكيلته، يعزز قوة الخط الخلفي في الموسم القادم، وبخاصة أنه يمتلك صفات كثيرة، أبرزها قدرته على تسهيل أسلوب اللعب، والانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم السريع، وهذا ما ينقص الفريق الكتالوني.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة يعلم جيداً أن وجود منافسة مباشرة من أتلتيكو مدريد، حول صفقة ماركوس سينيسي، سيجعل المهمة صعبة للغاية، لأنه يعلم جيداً قدرة مدرب "الروخيبلانكوس"، الأرجنتيني دييغو سيموني، على إقناع مواطنه بأنه سيكون ضمن التشكيلة الأساسية الخاصة به في الموسم القادم.