برشلونة يرسم ملامح الميركاتو: تعزيزات بأقل كلفة ممكنة

- يبرز جان فيرغيلي كموهبة صاعدة في ريال مايوركا، حيث أثبت نفسه في الدوري الإسباني بمهاراته الهجومية وقدرته على التأثير في المباريات رغم قلة خبرته. - يراقب برشلونة تطور فيرغيلي، حيث يحتفظ بحقوق بيع مستقبلية وأولوية الشراء، مما يمنحه ميزة اقتصادية مقارنة بالأندية الأخرى. - أظهر فيرغيلي قدرة على التكيف مع متطلبات الليغا، حيث لم يقتصر دوره على تسجيل الأهداف بل شمل صناعة اللعب وتحسين قراراته في الثلث الأخير.

يواصل جان فيرغيلي (19 عاماً)، ترسيخ نفسه واحداً من أبرز المواهب الصاعدة في هذا الموسم داخل نادي ريال مايوركا، بعدما خطف الأنظار بأدائه في الدوري الإسباني، ما جعل برشلونة يضعه تحت المتابعة الدقيقة. ونجح الجناح الكتالوني الشاب في فرض نفسه داخل بيئة تنافسية صعبة في ظل صراع مايوركا لتفادي الهبوط، حيث قدّم مستويات لافتة من حيث الحلول الهجومية والمهارة الفردية، ليصبح عنصراً مؤثراً في الفريق رغم قلة خبرته على أعلى مستوى. وجاء هدفه الأول في المسابقة ليكون علامة فارقة في مسيرته هذا الموسم (في شباك ألفيس بالجولة السابقة)، بعدما تمكن من تحويل ضغط المباريات إلى أرقام واضحة تؤكد تطوره السريع، وتعزز مكانته لاعباً قادراً على صناعة الفارق.

وبحسب موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الثلاثاء، فرغم أن برشلونة لا يعتبره أولوية في سوق الانتقالات القادم، إلا أن اسمه حاضر ضمن قائمة المتابعة المستقبلية، خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية حول تطوره المستمر، كما يحتفظ النادي الكتالوني بنسبة من حقوق بيع اللاعب مستقبلاً (كان لاعباً في فريق برشلونة تحت 19 عاماً سابقاً)، إلى جانب أحقية أولوية الشراء، ما يمنحه أفضلية واضحة مقارنة بالأندية الأخرى المهتمة بخدماته، ويجعل موقفه في السوق أكثر مرونة من الناحية الاقتصادية.

ويضع هذا الوضع فيرغيلي ضمن الخيارات المثيرة للاهتمام داخل برشلونة، خصوصاً أن كلفته المحتملة ستكون أقل مقارنة بصفقات أخرى مطروحة لتدعيم الخط الهجومي. وفنياً، أظهر اللاعب قدرة متزايدة على التكيّف مع متطلبات الليغا، حيث لم يعد تأثيره مقتصراً على تسجيل الأهداف فقط، بل امتد إلى صناعة اللعب وصنع المساحات عبر الأطراف، مع تحسن واضح في قراراته داخل الثلث الأخير.