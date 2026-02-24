- برشلونة يخطط لدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة، مستهدفاً النجم المصري عمر مرموش من مانشستر سيتي، كبديل لجوليان ألفاريز الذي تعذر التفاوض بشأنه بسبب مطالب أتلتيكو مدريد المالية المرتفعة. - النادي الكتالوني يتابع تطور مرموش منذ انتقاله من آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي، ويعتبره الخيار الأنسب لخلافة روبرت ليفاندوفسكي، خاصة مع صعوبة حصوله على مكان أساسي في تشكيلة بيب غوارديولا. - برشلونة يعتقد أن بإمكانه التعاقد مع مرموش بأقل من 70 مليون يورو، مستفيداً من قدرته على اللعب في مراكز متعددة في الخط الأمامي.

يستعد نادي برشلونة لمفاجأة جماهيره، بعدما قرّر الدخول في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بقوة، من أجل حسم عدد من الصفقات، التي سيكون أبرزها النجم المصري، عمر مرموش، الذي يلعب في صفوف مانشستر سيتي ويمتلك عقداً حتى عام 2029.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الثلاثاء، أن نادي برشلونة تراجع عن فكرة الدخول في مفاوضات مباشرة مع النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، بعدما تمسكت إدارة أتلتيكو مدريد ببقائه، واشترطت الحصول على مبلغ 150 مليون يورو، مقابل التخلي عنه، ويعد هذا الرقم مرتفعاً للغاية، لا يمكن للفريق الكتالوني تحملها نفقتها، مادفعه إلى تحويل توجيه أنظاره نحو خيارات بديلة، أبرزها المصري عمر مرموش.

وأضافت الصحيفة أنّ برشلونة تابع تطور عمر مرموش، منذ فترة لعبه مع ناديه السابق آينتراخت فرانكفورت، قبل انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية عام 2025، مقابل 75 مليون يورو، ويرى مسؤولو النادي الكتالوني أن الدولي المصري قد يشكل الخيار الأنسب لخلافة الهدّاف البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي يستعد لمغادرة الفريق في الصيف المقبل.

وأوضحت أن نادي برشلونة يدرك صعوبة حصول مرموش على مكان في التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب بيب غوارديولا، الذي يفضل وضع النرويجي إرلينغ هالاند، مكان النجم المصري في المواجهات هذا الموسم، وهو ما يعزّز قناعة الفريق الكتالوني بإمكانية التحرك لحسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

وأردفت أن برشلونة يعلم أن القيمة السوقية للنجم المصري، عمر مرموش، لم تعد كانت كما كان سابقاً، وبإمكانه دفع أقل من 70 مليون يورو إلى إدارة مانشستر سيتي، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، إذ سيكون المهاجم الشاب أحد أعضاء التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب الألماني، هانسي فليك، نظراً إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة يدرك جيداً وضع مرموش مع مانشستر سيتي، والفريق الكتالوني على أهبة الاستعداد وينتظر الإشارة من المهاجم المصري، حتى يتحرك في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن المعيار الحقيقي في هذه الصفقة، ستكون ما فعله صاحب 26 عاماً في رحلته بالدوري الألماني، كونه لا يشارك كثيراً في "البريمييرليغ".