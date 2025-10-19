برشلونة يراقب نجم أشبال منتخب المغرب

- تألق نجوم منتخب المغرب تحت 20 عاماً في كأس العالم للشباب بتشيلي جذب اهتمام الأندية الأوروبية، حيث تلقوا عروضاً مغرية، مما يعكس تطور الكرة المغربية وقدرتها على تصدير المواهب. - ياسين جسيم، بفضل تمريراته وأهدافه الحاسمة، أصبح محط أنظار أندية كبرى مثل مرسيليا وفنربخشة، بينما يتابع برشلونة المهاجم عثمان معما بعد أدائه المميز. - الاهتمام لا يقتصر على جسيم ومعما، بل يشمل أيضاً ياسين زابيري، مما يعزز مكانة الكرة المغربية عالمياً.

يحظى نجوم منتخب المغرب تحت 20 عاماً باهتمام بالغ، من طرف بعض الأندية الأوروبية البارزة، بعد تألقهم اللامع في بطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي، منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك بعدما انهالت عليهم عروض مغرية في الفترة الأخيرة، في انتظار حسم وجهتهم المستقبلية، بعد إسدال الستار على هذه البطولة العالمية.

ويواجه منتخب المغرب للشباب نظيره الأرجنتيني في المباراة النهائية لحصد لقب كأس العالم، في الثانية فجر غدٍ الاثنين المقبل (بتوقيت القدس المحتلة)، على أمل أن تختتم كتيبة المدرب محمد وهبي هذه المسيرة الناجحة بالتتويج بأول لقب عالمي في تاريخ الكرة المغربية. وزادت شعبية نجوم منتخب المغرب للشباب أكثر، بعد بروزهم في مونديال تشيلي، وارتفعت قيمتهم السوقية بشكل غير مسبوق، كذلك تحرص أنديتهم الأوروبية على تمديد عقودهم لسنوات مقبلة، بينما تتحين فرق أخرى الفرصة للتعاقد مع أجودهم، في مرحلة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتبرز موهبة شباب المغرب، ياسين جسيم (19 عاماً)، كأحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى نادٍ أوروبي بارز، بعدما خطف الأنظار إليه في بطولة كأس العالم للشباب بتشيلي، وكان أحد صُنّاع الإنجاز التاريخي، الذي حققه منتخب أشبال "أسود الأطلس" بالتأهل إلى المباراة النهائية، بفضل دقة تمريراته وأهدافه الحاسمة.

وتوصل النجم المغربي الصاعد، ياسين جسيم، بعروض مهمة، من أندية أوروبية عملاقة، على غرار مرسيليا الفرنسي، الذي يستعين بمديره الرياضي المغربي، مهدي بنعطية (38 عاماً)، لحسم الصفقة، وأيضاً فنربخشة التركي، الذي أبدى بدوره رغبة قوية في الاستفادة من هذه الموهبة المتفردة. بينما يتابع كشافو نادي برشلونة الإسباني المهاجم الموهوب، عثمان معما، منذ بروزه لاعباً مهارياً في دور المجموعات، خصوصاً بعد إحرازه هدفاً بمقصية رائعة في مرمى منتخب البرازيل.

وأفادت معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم السبت، من مصدر مقرب من اللاعب عثمان معما، أوضح فيها أن النادي الكتالوني أوفد بعض كشافيه إلى تشيلي، لمتابعة النجم المغربي الشاب من قرب، وقد يحضرون المباراة النهائية؛ للوقوف على مؤهلاته أمام منتخب متمرس من قيمة منتخب الأرجنتين، في خطوة تعكس سياسة إدارة نادي برشلونة في البحث عن المواهب النادرة القادرة على ارتداء قميص الفريق الأول مستقبلاً.

ولا يقتصر الاهتمام على هذين اللاعبين فحسب، بل يشمل أيضاً نجوماً آخرين، مثل ياسين زابيري، الذي أبدت أندية إسبانية وفرنسية رغبة في شراء عقده من ناديه الحالي، فاماليكاو البرتغالي، بعدما تكوّن في وقت سابق بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم. ولعل هذا الإقبال الكبير على نجوم المغرب الصاعدين يؤكد جلياً تطور الكرة المغربية ومكانتها على الساحة العالمية، وقدرتها على تصدير المواهب نحو أندية أوروبية عملاقة.