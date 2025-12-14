برشلونة يراقب موهبة بولندية صاعدة وسط منافسة إنكليزية قوية

- يراقب نادي برشلونة الموهبة البولندية أوسكار بياويستوك (17 عاماً) ضمن استراتيجيته لضم اللاعبين الشباب، حيث يتميز بسرعته ونضجه التكتيكي وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص. - تواجه برشلونة منافسة قوية من أندية إنكليزية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر سيتي، مما يزيد من تعقيد الصفقة بسبب قدراتها المالية الكبيرة. - يفضل محيط اللاعب التريث في اتخاذ قرار الرحيل، بينما يقيّم برشلونة الصفقة بعناية لضمان حسمها بأقل تكلفة ممكنة مع مشروع رياضي مقنع.

يراقب نادي برشلونة الموهبة البولندية الصاعدة، أوسكار بياويستوك (17 عاماً)، وسط منافسة إنكليزية قوية، في إطار استراتيجيته المعتمدة على ضم اللاعبين الشباب القادرين على التطور طويل الأمد، إذ وضع كشافو النادي اسم الجناح البولندي شاب ضمن قائمة المتابعة الدقيقة، بعد بروز لافت في الدوري المحلي ومع منتخبات الفئات السنية.

ويتابع مسؤولو برشلونة اللاعب من قرب منذ أسابيع، وفقاً لما نشره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس السبت، بعدما لفت الأنظار بسرعته الكبيرة وقدرته على اللعب على الطرفين، إضافة إلى نضجه التكتيكي رغم صغر سنه، وهو ما جعله عنصراً أساسياً في فريقه بيالوستوك. وتؤكد تقارير فنية أن اللاعب يتمتع بقدرة عالية على المراوغة وصناعة الفرص، إلى جانب مساهمته التهديفية المتزايدة.

ويراهن برشلونة على سياسة الاستثمار في المواهب الصاعدة، خصوصاً في ظل القيود المالية التي تفرض عليه التحرك بحذر في سوق الانتقالات، إذ يفضل النادي الكتالوني ضم لاعبين شبان يمكن تطويرهم داخل منظومة لاماسيا أو إدماجهم تدريجياً مع الفريق الأول. ويعتقد متابعون أن الموهبة البولندية تناسب هذا التوجه بفضل قابليته للتطور وسهولة تأقلمه مع أسلوب الاستحواذ.

ويزاحم عدد من الأندية الإنكليزية الكبرى برشلونة في سباق الظفر باللاعب، على غرار تشيلسي ومانشستر سيتي، اللذين يملكان شبكة كشافين واسعة في أوروبا الشرقية. وتتميز هذه الأندية بقدرتها المالية الكبيرة، ما قد يرفع من قيمة الصفقة ويجعل المنافسة أكثر تعقيداً أمام النادي الكتالوني.

ويُفضل محيط اللاعب التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار الرحيل، خصوصاُ مع حرص ناديه الحالي على الاحتفاظ به حتى نهاية الموسم على الأقل، من أجل ضمان تطوره في بيئة مستقرة. وتشير المعطيات إلى أن إدارة النادي البولندي لن تمانع البيع في حال تلقي عرض مناسب يعكس القيمة الفنية للاعب.

ويُقيّم برشلونة الصفقة المحتملة بعناية، إذ يضع في الحسبان الجوانب الرياضية والمالية معاً، ويسعى لحسم صفقات ذكية بأقل تكلفة ممكنة. ويرى مختصون أن حسم المنافسة أمام الأندية الإنكليزية يتطلب تحركاً مبكراً ومشروعاً رياضياً واضحاً يقنع اللاعب بخطوة الانتقال إلى "كامب نو".