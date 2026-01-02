برشلونة يخطط لاستعادة كانسيلو والإنتر يدخل المنافسة

- يخطط نادي برشلونة لاستعادة جواو كانسيلو لتعويض غياب المدافع أندرياس كرستيانسن، مستفيداً من إمكانية التخلص من 40% من راتب كرستيانسن لتغطية جزء من صفقة كانسيلو. - إنتر ميلان يسعى أيضاً لضم كانسيلو، مقترحاً دفع نصف راتبه، مستغلاً عدم رغبة الهلال في استمراره، حيث يحصل اللاعب على 15 مليون يورو سنوياً. - كانسيلو غير مرحب به في فريق المدرب إنزاغي، مما يعزز فرص رحيله عن الهلال، الذي لا يراه ضمن خططه رغم تكلفة التعاقد معه.

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعبه البرتغالي السابق جواو كانسيلو، معاراً من نادي الهلال السعودي إلى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد أن أصبح المدافع الأيمن غير مرحب به في فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي لن يُعارض رحيله ويسعى بدوره لضمّ محترف أجنبي جديد خلال الميركاتو الشتوي، كما أن إدارة الفريق السعودي لا ترحب باستمرار كانسيلو مع النادي باعتبار خروجه من الحسابات رغم تكلفة التعاقد معه الباهظة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الخميس، اهتمام برشلونة بضمّ اللاعب البرتغالي، الذي خاض تجربة قصيرة مع النادي الكتالوني معاراً من مانشستر سيتي الإنكليزي، ولكن برشلونة لم يفعّل خيار تمديد العقد وبالتالي رحل اللاعب عنه بعد موسم واحدٍ. ولن تكون مهمة برشلونة سهلة لاستعادة كانسيلو، ذلك أن إنتر ميلان يريد بدوره تجديد التجربة مع المدافع البرتغالي، ولكن إدارة الفريق الإيطالي تواجه أزمة مالية، واقترحت على الهلال التكفل بنصف راتب كانسيلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى إلى تعويض غياب مدافعه الدنماركي أندرياس كرستيانسن، الذي سيغيب عن الملاعب مدة أربعة أشهر، وتجيز القوانين للنادي التخلص من 40% من راتب المدافع الدنماركي باعتبار أن إصابته تصنف خطيرة، وبالتالي يمكنه تغطية جانب من صفقة التعاقد مع كانسيلو وراتبه المرتفع، ولهذا يُسيطر التفاؤل على النادي بشأن إمكانية استعادة المدافع البرتغالي. ويُتيح انضمام كانسيلو للنادي الإسباني، دعم خياراته في الدفاع ليكون قادراً على التألق في مختلف المسابقات التي تنتظره مع ضعف الحلول التي يملكها المدرب الألماني هانسي فليك.

في الأثناء، فإن إنتر ميلان لم يفقد الأمل في التعاقد مع اللاعب البرتغالي، وفق ما أفاد به الصحافي الإيطالي ألفريدو بيدول، ذلك أن كانسيلو يحصل سنوياً على 15 مليون يورو، وباعتبار مرور نصف الموسم، فإن النادي السعودي مطالب بدفع مبلغ 7.5 ملايين يورو في النصف الثاني من الموسم، ونصف هذا المبلغ سيدفعه الإنتر، الذي يريد ضمّ اللاعب لقدرته على الانسجام مع الخطة التي يعتمدها المدرب الروماني كريستيان كييفو، مستغلاً عدم رغبة الهلال في بقائه مع الفريق، خاصة وأن المدرب إنزاغي لم يعتمد عليه وبالتالي بات رحيله ضرورياً.