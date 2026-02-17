برشلونة يخسر صدارة الدوري الإسباني بسبب صفقة جيرونا الشتوية ويامال

سقط نادي برشلونة في الديربي أمام نظيره جيرونا في الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما خسر بنتيجة 1-2 على أرضية ملعب مونتيليفي، التي شهدت إثارة وحبست الأنفاس حتى صفارة الحكم الأخيرة، ليخسر بذلك رجال المدرب الألماني هانسي فليك صدارة المسابقة المحلية لمصلحة ريال مدريد.

وحاول برشلونة افتتاح باب التسجيل مبكراً في الشوط الأول لكن الحظ لم يكن إلى جانبه، حتى حين تحصّل على ركلة جزاء أهدرها اللاعب الشاب الإسباني لامين يامال في الدقيقة 45+3 لينتهي الوقت بالتعادل السلبي وسط خيبة على وجوه لاعبي النادي الكتالوني، لكن ذلك لم يمنع الزوار من افتتاح باب التسجيل عبر الواعد باو كوبارسي ليصل فريقه إلى الهدف رقم 100 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وتحوّلت فرحة الضيوف إلى حزن بسبب الهزيمة لاحقاً، بعدما عادل جيرونا الكفّة عبر ثوماس يامار في الدقيقة 62، ليُحاول برشلونة بعدها البحث عن تسجيل الهدف الثاني للبقاء في صدارة الترتيب، لكنه تلقى الضربة القاضية عن طريق اللاعب الشاب فران بيلتران في الدقيقة 87، ليتجمّد رصيد البارسا عند 58 نقطة خلف الريال صاحب الصدارة بـ60 نقطة، في الوقت الذي ارتقى فيه جيرونا للمركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وخطف اللاعب بيلتران الأنظار إليه بعدما سجل هدفه الأول مع فريق جيرونا، إذ كان قد انتقل إليه خلال الميركاتو الشتوي الحالي قادماً من سيلتا فيغو، وهو الذي ولد في العاصمة مدريد وبدأ رحلته في عالم كرة القدم من بوابة فريق خيتافي قبل أن ينتقل إلى رايو فاليكانو للشباب عام 2013، وآمن بقدراته حينها المدرب خوسيه رامون ساندوفال، ليُحرز بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 هدفه الأول كلاعبٍ محترف.

وفي الأول من أغسطس/ آب 2018 انتقل إلى نادي سيلتا فيغو في الدرجة الأولى، وخاض 263 مباراة وسجل ثمانية أهداف وصنع ثلاثة قبل أن يلتحق في 20 يناير/كانون الثاني الفائت بصفوف نادي جيرونا بعقدٍ يمتد حتى عام 2030 مع احتفاظ سيلتا بحقه في الحصول على 15% من أي انتقال مستقبلي.