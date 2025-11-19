برشلونة يختار نجماً برازيلياً لمساعدة لامين يامال

- يسعى نادي برشلونة للتعاقد مع ريان فيتور روشا من فاسكو دا غاما مقابل 30 مليون يورو، لتعويض غياب لامين يامال المتكرر بسبب الإصابة، مما أثر على أداء الفريق. - يدعم المدير الرياضي ديكو بقوة هذا التوجه، رغم المنافسة الشديدة من الأندية الأوروبية الأخرى، حيث يركز برشلونة على المواهب الشابة رغم التحديات السابقة مع اللاعبين البرازيليين. - يعتبر برشلونة التعاقد مع روشا استثماراً مهماً، حيث يبرز اللاعب في الدوري البرازيلي بمهاراته، مما يعزز من تكامل الفريق ويتيح للمدرب فليك إراحة يامال.

يستهدف نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع نجم فاسكو دا غاما البرازيلي، ريان فيتور روشا، وقد رصد مبلغاً يقارب 30 مليون يورو، من أجل إقناع فريقه بقبول رحيله، ضمن سعي النادي الكتالوني لإيجاد بديل لنجمه الإسباني لامين يامال، الذي يُعتبر القوّة الضاربة في الفريق، غير أنه غاب عن مباريات عديدة بداعي الإصابة، ما ورّط "البلاوغرانا" في مناسبات كثيرة، نظراً لعدم وجود اللاعب القادر على تقديم الإضافة، في غياب يامال.

وأكد موقع بيت فوتبول الفرنسي، أمس الثلاثاء، أن المدير الرياضي لبرشلونة، البرتغالي ديكو، يدعم بقوة هذا الاختيار، رغم أن الأمر لن يكون سهلاً على إدارة "البلاوغرانا"، إذ يتابع العديد من الفرق الأوروبية هذا اللاعب، بهدف الفوز بخدماته. وقد كان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مهتماً به في بعض الفترات، ولكن في النهاية قرّرت إدارة الفريق صرف النظر عن التعاقد معه، بينما يبدو فريق برشلونة مُصراً على حسم الصفقة، خاصة أنه يركز في صفقاته الأخيرة على المواهب الشابة، رغم أن الأسماء البرازيلية، التي مرّت به في المواسم الأخيرة، لم يكن بإمكانها صُنع الفارق.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نادي برشلونة يعتبر التعاقد مع ريان فيتور روشا بمثابة استثمار مهم، بما أن اللاعب بدأ يفتك مكانة في الدوري البرازيلي، ويُبهر الجميع بمهاراته العالية، ولهذا فإن "البرسا" عازم على حسم الصفقة، حتى يتمكن المدرب الألماني، هانسي فليك، من إراحة لامين يامال في بعض المباريات، وقد يكون النجم البرازيلي منافساً للاعب الإسباني في المرحلة المقبلة، ومن ثمّ يكون الفريق الكتالوني متكاملاً.