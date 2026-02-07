برشلونة يحسم مصير راشفورد في الميركاتو بعد الأرقام القوية

- قرر نادي برشلونة التعاقد رسمياً مع ماركوس راشفورد بعد أدائه الاستثنائي في موسم 2025-2026، حيث ساهم في تسجيل وصناعة 23 هدفاً في 33 مباراة تحت قيادة المدرب هانسي فليك. - سيدفع برشلونة 30 مليون يورو لتفعيل بند الشراء في عقد راشفورد، مع توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، نظراً لصعوبة العثور على لاعب بإمكانياته الفنية بنفس المبلغ في سوق الانتقالات الصيفية 2026. - أبدى راشفورد رغبته في البقاء مع برشلونة لمواسم قادمة، بعد استعادة مستواه القوي فنياً وتهديفياً، مما دفعه لمغادرة مانشستر يونايتد.

حسم نادي برشلونة الإسباني مصير المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد (28 سنة)، الذي يُقدم مستوى استثنائياً في موسم 2025-2026، بسبب مساهماته بتسجيل وصناعة الكثير من الأهداف التي صنعت الفارق مع النادي الكتالوني في جميع المسابقات المحلية والأوروبية.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الجمعة، إلى أن نادي برشلونة الإسباني قرر التعاقد رسمياً مع المهاجم الإنكليزي، ماركوس راشفورد، الذي انتقل من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى النادي الكتالوني على سبيل الإعارة، ليبدأ الفريق العمل جدياً من أجل محاولة تفعيل بند الشراء في عقده وضم المهاجم الإنكليزي بعقد لسنوات قادمة.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيدفع قيمة بند الشراء الكامل في عقد راشفورد بقيمة 30 مليون يورو، والتوقيع على عقد لمدة ثلاث سنوات، إذ ترى إدارة بطل الليغا في الموسم الماضي أنه من الصعب العثور على لاعب بإمكانياته الفنية نفسها بمبلغ مالي صغير في سوق الانتقالات الصيفية 2026.

وتأتي رغبة نادي برشلونة في التعاقد رسمياً مع راشفورد بدلاً من عقد الإعارة الذي ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل، بسبب الأرقام المُميزة التي سجلها المهاجم الإنكليزي حتى الآن، والتي تمثلت بمساهمته في 23 هدفاً في 33 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأوروبية (سجل عشرة أهداف وصنع 13 هدفاً)، في إحصائية تؤكد الظهور المُميز لراشفورد هجومياً تحت قيادة المدرب الألماني، هانسي فليك، في موسم 2025-2026.

وكانت تقارير من الصحف البريطانية أشارت في وقت سابق إلى أن رغبة ماركوس راشفورد هي البقاء مع نادي برشلونة لمواسم قادمة، خصوصاً أنه استعاد مستواه القوي فنياً وتهديفياً، بعد أن عانى في الفترة الأخيرة له مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، مما أسرع في مغادرته لملعب أولد ترافورد قبل انطلاق الموسم الكروي الحالي.