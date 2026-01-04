- انتصار برشلونة في الكلاسيكو: حسم برشلونة كلاسيكو كرة السلة بفوزه على ريال مدريد 105-100، مما يعكس تحسن الفريق تحت قيادة تشافي باسكوال بعد بداية متعثرة للموسم. - تحسن دفاعي ملحوظ: برز برشلونة كأفضل دفاع في الدوري الإسباني بمتوسط 78.9 نقطة مستقبلة، محققاً سبعة انتصارات متتالية، بينما فشل ريال مدريد في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على أرضه. - كسر الهيمنة المدريدية: أنهى برشلونة سلسلة انتصارات ريال مدريد التاريخية على أرضه، محققاً فوزه الأول خارج ملعبه منذ 644 يوماً، مما يعكس تحولاً في ديناميكية المنافسة بين الفريقين.

حسم برشلونة اليوم الأحد، كلاسيكو كرة السلة الثاني هذا الموسم لصالحه، بعد انتصاره على غريمه ريال مدريد 105-100 في الدوري الإسباني، في مواجهة حملت العديد من الدوافع لكلا الفريقين، إذ دخلها البارسا وهو في المركز الرابع بسجل تسعة انتصارات مقابل أربع هزائم، وأكثر حاجة إلى تحقيق الفوز مقارنة بريال مدريد المتصدر بـ 12 انتصاراً وخسارة واحدة.

وكان النادي الملكي حسم الكلاسيكو الأول، بعدما فاز على برشلونة بنتيجة 101-92 في الجولة التاسعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة، ومع تبقي أربع جولات فقط على حسم هوية المتأهلين إلى نهائيات كأس ملك إسبانيا، أخفق ريال مدريد في تأمين موقعه أحدَ رؤوس المجموعات في قرعة ربع النهائي، بعد خسارة اللقاء، فيما نجح برشلونة في الانتفاضة بعد بدايته المتعثرة للموسم، ما أدّى إلى إقالة المدرب خوان بينيارويا.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، فمنذ عودة تشافي باسكوال إلى مقاعد البدلاء، شهد برشلونة تحسناً واضحاً في المستوى والنتائج، لينجح النادي الكتالوني في وضع حدٍّ لتفوق الغريم التقليدي، الذي لم يخسر أمام برشلونة منذ 637 يوماً، قبل مواجهة اليوم، وتحديداً منذ السابع من إبريل/ نيسان 2024، حين فاز الفريق الكتالوني تحت قيادة روجر غريماو بنتيجة 85-79 ضمن منافسات الدوري. ومنذ ذلك التاريخ، فرض ريال مدريد سيطرته الكاملة على مواجهات الكلاسيكو، محققاً تسعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات (كأس السوبر، والدوري، واليوروليغ)، في سلسلة تعكس الهيمنة المدريدية، التي نجح برشلونة في كسرها.

برشلونة.. أفضل دفاع في الدوري

تحسّن مستوى برشلونة تحت قيادة باسكوال، خاصة على المستوى الدفاعي، كون الفريق يمتلك أفضل دفاع في الدوري الإسباني بمتوسط 78.9 نقطة مستقبلة في المباراة. ووصل الفريقان إلى المواجهة وهما في أفضل فتراتهما، إذ حقق البارسا سبعة انتصارات متتالية، مقابل 11 فوزاً متواصلاً لريال مدريد، الذي أخفق في مواصلة عروضه القوية على أرضه، إذ لم يتعرّض لأيّ خسارة في الدوري منذ 31 مارس/ آذار 2024، عندما فاز عليه باكسي مانريسا بنتيجة 83-72 في ملعب موفيستار أرينا.

رقم قياسي تاريخي

كسر برشلونة، الرقم التاريخي، وحقق انتصاراً خارج ملعبه أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني لأول مرة منذ 644 يوماً، إذ لم يتذوق الفريق الأبيض طعم الخسارة أمام جماهيره لمدّة عام وتسعة أشهر وأربعة أيام، محققاً خلالها 37 انتصاراً متتالياً، وهو رقمٌ قياسي في تاريخ المسابقة، لينجح البارسا، في إنهاء هيمنة ريال مدريد في مواجهات الكلاسيكو، خصوصاً تلك التي تقام على أرض النادي الملكي.