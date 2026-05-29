- أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع أنتوني غوردون من نيوكاسل يونايتد في صفقة بقيمة 80 مليون يورو، بعقد يمتد لخمس سنوات حتى يونيو 2031، بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا. - غوردون كان له دور بارز في نجاحات نيوكاسل، حيث ساهم في تأهل الفريق لدوري الأبطال مرتين وفاز بكأس الرابطة، مسجلاً 39 هدفاً وصانعاً 28 هدفاً في 152 مباراة. - يستعد غوردون للمشاركة في كأس العالم، بينما لا يزال مستقبل زميله ماركوس راشفورد غير واضح بعد انتهاء إعارته لبرشلونة.

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع جناح نيوكاسل يونايتد والمنتخب الإنكليزي، أنتوني غوردون (25 عاماً)، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني)، بعقد يمتد لخمس سنوات.

وبحسب موقع فلاش سكور، يأتي هذا الانتقال بعد المستويات التي قدمها غوردون منذ انضمامه إلى نيوكاسل قادماً من إيفرتون عام 2023، حيث لفت الأنظار بشكل كبير خلال مشاركاته الأوروبية، خاصة في دوري أبطال أوروبا، مسجلاً 10 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في البطولة. ورغم ذلك، لم تكن أرقامه في الدوري الإنكليزي الممتاز بنفس القوة خلال موسم 2025-2026، إذ اكتفى بتسجيل ستة أهداف فقط، إلا أن مسيرته الإجمالية مع نيوكاسل كانت لافتة، حيث سجل 39 هدفاً وصنع 28 هدفاً خلال 152 مباراة.

وكان غوردون أحد أبرز عناصر المرحلة التطورية التي شهدها نيوكاسل يونايتد تحت ملكية صندوق الاستثمارات السعودي، وساهم بشكل كبير في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا مرتين، كما لعب دوراً مهماً في التتويج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية، وهو أول لقب للنادي منذ أكثر من 50 عاماً. وأوضح برشلونة في بيان رسمي، أن اللاعب وقع عقداً يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031، أي لمدة خمسة مواسم مقبلة.

بعيدا عن الملاعب الصحف الكتالونية تسخر من غياب ريال مدريد... 8-0 لبرشلونة

ويستعد الدولي الإنكليزي للمشاركة في كأس العالم الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يسعده حسم مستقبله قبل انطلاق البطولة، خاصة في ظل تزايد التكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية. في المقابل، لا يزال مستقبل زميله في منتخب إنكلترا، ماركوس راشفورد، غير واضح، رغم قضائه الموسم الماضي مع برشلونة على سبيل الإعارة، حيث تشير التقارير إلى وجود شكوك حول إمكانية تحويل إعارته إلى صفقة دائمة في الفترة المقبلة.