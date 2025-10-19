برشلونة يحتج على التحكيم في لقاء جيرونا.. والشريف يحسم الجدل

- شهد لقاء برشلونة وجيرونا جدلاً تحكيمياً بعد إلغاء هدف لبرشلونة بداعي وجود خطأ من اللاعب غارسيا، حيث أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة القرار بسبب دفع غارسيا لمنافسه أثناء القفز. - في الدقيقة الـ70، طالب برشلونة بركلة جزاء بعد تلامس بين ماركوس راشفورد ولاعب جيرونا، لكن الحكم لم يحتسبها، حيث اعتبر التلامس طبيعياً وغير مؤثر على المنافسة. - حاول راشفورد الضغط على الحكم بالسقوط داخل المنطقة، لكن القرار بعدم احتساب ركلة جزاء كان سليماً لعدم وجود دفع أو ضرب واضح.

أثار اللقاء، الذي جمع بين برشلونة وجيرونا، اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من "الليغا" الإسبانية، وانتهى بفوز "البلاوغرانا" 2-1، جدلاً تحكيمياً حول هدف ألغاه الحكم، وركلة جزاء طالب بها لاعبو الفريق الكتالوني.

ورفض حكم اللقاء هدفاً سجله مدافع البرسا، باو كوبارسي، في الدقيقة الحادية والستين، بداعي وجود خطأ قبله على زميله غارسيا. وعن هذه الحالة، قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف: "حصل فريق برشلونة على ركلة ركنية، نُفذت داخل منطقة جزاء جيرونا، توجه إليها لاعب برشلونة غارسيا، محاولاً لعب الكرة برأسه. واتجهت الكرة نحو الجهة التي يتمركز فيها الظهير الأيمن لجيرونا، رينكون، وأثناء المحاولة، قفز غارسيا للوصول إلى الكرة مستنداً إلى كتفي المدافع ورأسه من الخلف، ومع عملية الارتقاء قام بدفع المنافس إلى الأمام بجسده ويديه، مما أضعف قدرة مدافع جيرونا على لعب الكرة والمنافسة عليها".

وأردف الشريف: "بناءً على ذلك، كان قرار الحكم صحيحاً باحتساب المخالفة ضد لاعب برشلونة، ليتم إلغاء الهدف الذي سجله زميله كوبارسي، بعد عودة الكرة إليه. وقرار الحكم كان سليماً، لوجود مخالفة واضحة، تتمثل في القفز ودفع المنافس بالجسم واليدين من الخلف".

وفي الدقيقة الـ 70، طالب لاعبو برشلونة بركلة جزاء، بداعي وجود تدخل على مهاجم الفريق، ماركوس راشفورد، داخل منطقة جزاء جيرونا، وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "في الدقيقة السبعين، رُفعت كرة عالية إلى داخل منطقة جزاء جيرونا، باتجاه ماركوس راشفورد، الذي تحرك داخل المنطقة محاولاً السيطرة على الكرة، بينما كان ملاحقاً من لاعب جيرونا، فيتور تيس. وانطلق اللاعبان في محاولة مشتركة لاستقبال الكرة، التي ارتدت من الأرض وابتعدت عنهما قليلاً، وبذلا مجهوداً كبيراً للحاق بها، وقاما بتحريك أيديهما بشكل طبيعي، في إطار السعي لزيادة السرعة، والوصول إلى الكرة أولاً".

وتابع: "خلال هذه اللحظات، لامست اليد اليمنى للاعب جيرونا، أسفل ذقن راشفورد، كما لامست اليد اليسرى للأخير، وجه لاعب جيرونا، في الوقت ذاته، غير أن هذه اللمسات لم تصل إلى حدّ المخالفة، إذ لم تتضمن عملية دفع واضحة، ولم ينتج عنها تعطيل أو إضعاف قدرة أيٍّ من اللاعبين على المنافسة على الكرة، كما أنها حدثت من الطرفين في الوقت نفسه، أثناء سعيهما المشترك للوصول إلى الكرة، التي كانت قد ابتعدت عنهما".

وختم حديثه بالقول: "بعد أن فقد راشفورد السيطرة على الكرة، استغل التلامس الخفيف وحاول الضغط على الحكم بالسقوط داخل المنطقة، في محاولة لإيهامه بوجود مخالفة تستحق ركلة جزاء. إلا أن قرار الحكم جاء صحيحاً بعدم احتساب أي مخالفة، لأن التلامس لم يرقَ إلى مستوى الدفع أو الضرب، ولأنه حصل من الطرفين في وقت واحد، وكان نتيجة طبيعية لمحاولة اللاعبين زيادة السرعة والتقدم نحو الكرة، وهو ما يفسّر تحرك الأيدي في إطار المنافسة العادلة".