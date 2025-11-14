برشلونة يحاول إخماد أزمة لامين يامال مع الاتحاد الإسباني

- نادي برشلونة يسعى لتهدئة الأزمة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استبعاد لامين يامال من تشكيلة المنتخب، مما أثار استياء الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني. - رئيس برشلونة، خوان لابورتا، تدخل سريعاً لاحتواء الأزمة، حيث تواصل لامين يامال مع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي وعد بالتحدث مع المدرب الألماني هانسي فليك لتوضيح الموقف. - تم الاتفاق بين برشلونة والاتحاد الإسباني على عدم وجود مشاكل، مع التركيز على استقرار المنتخب، رغم مخاوف الأطباء من تفاقم إصابة يامال.

يحاول نادي برشلونة إخماد الأزمة التي اشتعلت مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب نجم الفريق لامين يامال (18 عاماً)، إثر قرار استبعاده من تشكيلة المنتخب المعنية بخوض مواجهتي جورجيا وتركيا يومي 15 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، يوم الخميس، أن الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا شعر بالخيانة بسبب ما فعلته إدارة نادي برشلونة حول قضية نجمها لامين يامال، الأمر الذي دفع رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا إلى التحرك سريعاً لإخماد الأزمة الضخمة، لأنه يدرك جيداً أن حرب التصريحات بوسائل الإعلام ستؤثر كثيراً على أداء المنتخب الإسباني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتابعت أن برشلونة جعل لامين يامال يتحدث مع مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لإنهاء الأزمة، ليقدم المدير الفني وعداً صريحاً بأنه سيتحدث مع المدرب الألماني هانسي فليك بعد نهاية فترة التوقف الدولي لشرح وجهة نظره، وقطع الطريق أمام إثارة المزيد من المشاكل التي أشعلها الجهاز الطبي لمنتخب إسبانيا، الذي اعتبر أن صاحب الـ18 عاماً قادر على خوض المواجهة ضد تركيا في التصفيات المونديالية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن برشلونة اتفق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم على عدم وجود مشاكل نهائياً بين جميع الأطراف، لأن الهدف الأساسي للفريق الكتالوني هو الحفاظ على استقرار المنتخب الأول، رغم أن التعامل من قِبل جهازه الطبي مع قضية لامين يامال أثر بشكل سلبي للغاية على أداء الأطباء في الفريق الكتالوني، الذين عبروا عن خشيتهم من تفاقم إصابة النجم الشاب في حال خوضه مواجهتين متتاليتين، وكان على الجهاز الفني للمنتخب عدم توجيه الدعوة إليه من الأساس، حتى يواصل رحلة التعافي.