برشلونة يتلقى عرضاً للتخلي عن لامين يامال بـ400 مليون يورو

تلقت إدارة نادي برشلونة الإسبانية عرضاً مالياً ضخماً، يُقدر بنحو 400 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات النجم الشاب، لامين يامال (18 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن "الموهبة" يمتلك عقداً مع الفريق الكتالوني، حتى عام 2031.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي برشلونة تلقت عرضاً تاريخياً غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعدما أبدى الهلال السعودي استعداده لدفع 400 مليون يورو، للحصول على خدمات لامين يامال، في "الميركاتو" الصيفي المقبل، مع عقد لمدة سبع سنوات، لكن صاحب الـ 18 عاماً لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، إلا أن الظروف تبدو في طريقها إلى التغيير.

وأوضحت أن العرض وصل إلى برشلونة قبل عدة أسابيع، ورفضه لامين يامال في البداية، لكن الحديث عن رحيله بدأ خلال الأيام الماضية، بعدما واصل المدرب الألماني، هانسي فليك، توجيه الانتقادات العلنية إلى صاحب الـ 18 عاماً، عبر وسائل الإعلام، وهو ما جعل اللاعب الشاب يعبر عن الاستياء الشديد، وطلب من إدارة الفريق الكتالوني التدخل، كي لا يواصل المدير الفني حديثه، الذي أشعل فتيل أزمة داخل غرف تغيير الملابس.

وأردفت أن عرض نادي الهلال يعتبر طوق نجاة إلى إدارة برشلونة، التي تعلم جيداً أن حصولها على 400 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات لامين يامال، رغم أهميته في المشروع الرياضي، يُعد حلاً مثالياً من أجل إنهاء الأزمة المالية، التي يعانيها الفريق الكتالوني، خلال السنوات الماضية، وسيكون الرئيس خوان لابورتا قادراً على دفع جزء كبير من ديون النادي.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد حدثاً تاريخياً لأول مرة في كرة القدم، من خلال رحيل لامين يامال إلى الهلال السعودي، مقابل 400 مليون يورو، ما سيعيد تعريف معايير الانتقالات في "الميركاتو"، خاصة أن الصفقة لنجم يُعتبر من الصف الأول، وأحد أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية في المستقبل.