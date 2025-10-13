برشلونة يتلقى عرضاً للتخلي عن لامين يامال بـ400 مليون يورو

ميركاتو
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
13 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 20:00 (توقيت القدس)
لعب يامال ضد باريس سان جيرمان في الأبطال، 1 أكتوبر 2025 (بيدرو سالادو/Getty)
لعب يامال ضد باريس سان جيرمان في الأبطال، 1 أكتوبر 2025 (بيدرو سالادو/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- عرض تاريخي من الهلال السعودي: تلقى نادي برشلونة عرضاً غير مسبوق بقيمة 400 مليون يورو من الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الشاب لامين يامال، مما قد يعيد تعريف معايير الانتقالات في كرة القدم.

- أزمة داخلية في برشلونة: رغم رفض يامال للعرض في البداية، إلا أن الانتقادات العلنية من المدرب هانسي فليك أثارت استياءه، مما دفعه لطلب تدخل إدارة برشلونة لوقف التصريحات المثيرة للجدل.

- فرصة لإنهاء الأزمة المالية: يعتبر العرض فرصة ذهبية لبرشلونة للتخلص من أزمته المالية، حيث يمكن للرئيس خوان لابورتا استخدام المبلغ لسداد جزء كبير من ديون النادي.

تلقت إدارة نادي برشلونة الإسبانية عرضاً مالياً ضخماً، يُقدر بنحو 400 مليون يورو، من أجل التخلي عن خدمات النجم الشاب، لامين يامال (18 عاماً)، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم أن "الموهبة" يمتلك عقداً مع الفريق الكتالوني، حتى عام 2031.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي برشلونة تلقت عرضاً تاريخياً غير مسبوق في عالم كرة القدم، بعدما أبدى الهلال السعودي استعداده لدفع 400 مليون يورو، للحصول على خدمات لامين يامال، في "الميركاتو" الصيفي المقبل، مع عقد لمدة سبع سنوات، لكن صاحب الـ 18 عاماً لا يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، إلا أن الظروف تبدو في طريقها إلى التغيير.

وأوضحت أن العرض وصل إلى برشلونة قبل عدة أسابيع، ورفضه لامين يامال في البداية، لكن الحديث عن رحيله بدأ خلال الأيام الماضية، بعدما واصل المدرب الألماني، هانسي فليك، توجيه الانتقادات العلنية إلى صاحب الـ 18 عاماً، عبر وسائل الإعلام، وهو ما جعل اللاعب الشاب يعبر عن الاستياء الشديد، وطلب من إدارة الفريق الكتالوني التدخل، كي لا يواصل المدير الفني حديثه، الذي أشعل فتيل أزمة داخل غرف تغيير الملابس.

مبابي مع منتخب فرنسا في ملعب حديقة الأمراء، 10 أكتوبر 2025 (Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

هل سيكون مبابي جاهزاً للكلاسيكو أمام برشلونة بعد إصابته؟

وأردفت أن عرض نادي الهلال يعتبر طوق نجاة إلى إدارة برشلونة، التي تعلم جيداً أن حصولها على 400 مليون يورو، مقابل التخلي عن خدمات لامين يامال، رغم أهميته في المشروع الرياضي، يُعد حلاً مثالياً من أجل إنهاء الأزمة المالية، التي يعانيها الفريق الكتالوني، خلال السنوات الماضية، وسيكون الرئيس خوان لابورتا قادراً على دفع جزء كبير من ديون النادي.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قد تشهد حدثاً تاريخياً لأول مرة في كرة القدم، من خلال رحيل لامين يامال إلى الهلال السعودي، مقابل 400 مليون يورو، ما سيعيد تعريف معايير الانتقالات في "الميركاتو"، خاصة أن الصفقة لنجم يُعتبر من الصف الأول، وأحد أبرز المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
لقطة من مواجهة أوسيك ضد دوبوا في ويمبلي، 19 يوليو 2025 (ريتشارد بيلهام/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

أوسيك يكشف سر اسم ضربته القاضية بعد 7 أعوام من اعتماده

معما خلال ربع نهائي المونديال بملعب إل تيينتي، 12 أكتوبر 2025 (مرسيلو هرنانديز/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

عثمان معما... سليل عائلة رياضية يعيد أمجاد المغرب في مونديال الشباب

نجوم الريال يحتفلون خلال لقاء ليفانتي بالليغا، 23 سبتمبر 2025 (خوسيه جوردان/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ريال مدريد أغلى نادٍ في العالم.. وهذه قيمته الحقيقية